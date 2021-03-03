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Mostafa Mohamed’e şok kırmızı kart! Dirseğin ardından atıldı…

Galatasaray'ın Mısırlı yoldızı Mostafa Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar sonrası sosyal medyada tartışma çıktı.

Güncellenme: 21:10, 03/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Mostafa Mohamed’e şok kırmızı kart! Dirseğin ardından atıldı…

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını İbrahim Akdağ’ın penaltı golüyle 1-0 önde kapatan Başkent ekibi ikinci yarıya da müthiş hızlı başladı. 55’te Saba Lobjanidze’nin attığı harika golle farkı 2’ye çıkaran Ankaragücü, Galatasaray’ın gardını iyice düşürdü.

Golden 2 dakika sonra sarı kırmızılı takım Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kartla sarsıldı. 57’inci dakikada İbrahim Akdağ ile top kapma mücadelesine giren Mısırlı’nın dirseği rakibinin yüzüne geldi. Pozisyonu yakından takip eden hakem Halil Umut Meler direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.

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3 SANTRAFOR DA KIRMIZI GÖRDÜ

Bitime yarım saatten fazla süre kala maçı çevirme umutları devam eden Galatasaray’da yıldız golcüsünün gördüğü kırmızı kart sonrası büyük hayal kırıklığı yaşandı. Devre arası transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 6 maçta 6 golle müthiş bir performans ortaya koyan Mostafa Mohamed’in takımını 10 kişi bırakması sosyal medyada da gündem yarattı.

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Bu sezon Süper Lig’de Galatasaray forması giyen üç santrfor da kırmızı kart görmüş oldu. Mostafa Mohamed ise kariyerinde 2’inci kart kırmızı kartla oyundan atıldı.

  • Mohamed- Ankaragücü
  • Diagne- Beşiktaş
  • Falcao- BB Erzurumspor

Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyada hakem Halil Umut Meler’e tepki dolu mesajlar yağdı. İşte Galatasaray’ın gördüğü kırmızı kart sonrası Twitter’da yapılan yorumlar;

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Yayınlanma Tarihi:20:51,