Mostafa Mohamed’e şok kırmızı kart! Dirseğin ardından atıldı…

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını İbrahim Akdağ’ın penaltı golüyle 1-0 önde kapatan Başkent ekibi ikinci yarıya da müthiş hızlı başladı. 55’te Saba Lobjanidze’nin attığı harika golle farkı 2’ye çıkaran Ankaragücü, Galatasaray’ın gardını iyice düşürdü.

Golden 2 dakika sonra sarı kırmızılı takım Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kartla sarsıldı. 57’inci dakikada İbrahim Akdağ ile top kapma mücadelesine giren Mısırlı’nın dirseği rakibinin yüzüne geldi. Pozisyonu yakından takip eden hakem Halil Umut Meler direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.

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3 SANTRAFOR DA KIRMIZI GÖRDÜ

Bitime yarım saatten fazla süre kala maçı çevirme umutları devam eden Galatasaray’da yıldız golcüsünün gördüğü kırmızı kart sonrası büyük hayal kırıklığı yaşandı. Devre arası transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 6 maçta 6 golle müthiş bir performans ortaya koyan Mostafa Mohamed’in takımını 10 kişi bırakması sosyal medyada da gündem yarattı.

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Bu sezon Süper Lig’de Galatasaray forması giyen üç santrfor da kırmızı kart görmüş oldu. Mostafa Mohamed ise kariyerinde 2’inci kart kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mohamed- Ankaragücü



Diagne- Beşiktaş

Beşiktaş Falcao- BB Erzurumspor

Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyada hakem Halil Umut Meler’e tepki dolu mesajlar yağdı. İşte Galatasaray’ın gördüğü kırmızı kart sonrası Twitter’da yapılan yorumlar;

İbrahim Akdağ, Mostafa Mohammed'in dirseğine çarpmasına rağmen Mostafa Mohammed kırmızı kart gördü. Halil Umut Meler, doğramaya ant içmiş… — Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) March 3, 2021

Hakem operasyon yapıyor diyenleri şaşkınlıkla takip ediyorum. Penaltı kararı güncellenen IFAB el kurallarına göre net penaltı. Kırmızı kart ise doğru.. Zamanında verilmeyen kararlar bugün doğru şekilde verilince şaşkınlık yaşıyor insanlar. — Hasan Can Aksu (@7reporter) March 3, 2021

Bu kırmızı kart ligin bittiği andır. İsteyen istediğini söylesin… Şampiyon kim olursa olsun, GS bile olsa hayırlı olsun. Tarihin en utanç verici kırmızı kartı bu. Tebrikler — Genco Boran (@GencoBorann) March 3, 2021

Muhammed’in hareketine benzer hareketi haftasonu Trabzon-Fenerbahçe maçında FB’li oyuncu ceza sahası içinde yaptı ama ne penaltı verildi ne kırmızı kart. — Felipe #23 (@atavratfelipe) March 3, 2021

net kırmızı kart net. bunun tartışması dahi olamaz. — CON ŞAHİNS (@ConSahins) March 3, 2021

Operasyon Çocuğu Halil Umut Meler, verdiği kırmızı kart ile görevini tamamladı. Mostafa Mohamed dirsek atmak istese böyle mi atar? İsteyerek o dirseği atsa, adamın gözleri başka bir tarafından çıkmıştı. Ama senaryo yazılmış bir kere. TFF iyi yönetiyor, Hakem güzel oynuyor… pic.twitter.com/c0MYjFpGBO — Ekselansları (@siyahekselans_) March 3, 2021

Ne penaltı penaltı, ne kırmızı kart, kırmızı kart. Şu penaltı ve kırmızı kart bir tek Galatasaray aleyhine verilirdi. Operasyonu alenen yapmaya devam ediyolar. Yazıklar olsun. — Tolga (@GsBeyi) March 3, 2021

Ne dirseklere kart göstermeyen ADAMLAR(!), gelip rakibin kendi kafasını dirseğine çarptırmasına kırmızı veriyor, VAR’da izleme önerisinde bile bulunulmuyor! — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) March 3, 2021