Silviu Lung, Kayserispor’dan ayrıldı

Kayserispor, 5 sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen file bekçisi Silviu Lung ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un takım kaptanı Silviu Lung ile yollar ayrıldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini yenilememesi üzerine Lung, veda mesajı yayınladı.

2017 yılında Romanya ekibi Astra Ploiesti’den 350 bin Euro bonservisle transfer edilen Lung, Kayserispor formasıyla 131 resmi maça çıktı. Birçok maçta başarılı performansıyla dikkat çeken Lung yaptığı paylaşımda, “5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR

Transfer yasağı bulunan Kayseri temsilcisinin Lung’un ayrılığı sonrası 1 numarada yapacağı hamle ise şimdiden merak konusu oldu.

KAYSERİSPOR AÇIKLAMASI

“Teşekkürler Silviu Lung

Takımımızın kalesini 5 sezon boyunca koruyan Silviu Lung’a tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”