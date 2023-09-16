Süper Lig’de “yaz transfer dönemi” sona erdi! Tam 276 transfere imza atıldı…

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Transferin kapanması ile birlikte tüm ekiplerin kadroları yeniden şekillendi. İşte tüm detaylarıyla Süper Lig'de transfer dosyası...

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Süper Lig için 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 26 Haziran’da başlayan ve 82 gün süren “yaz transfer dönemi” gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.

“Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024’te başlayıp 9 Şubat 2024’te tamamlanacak.

Transferin en pahalı futbolcusu Cengiz Ünder



Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Fenerbahçe’nin kadrosuna dahil ettiği Cengiz Ünder oldu. Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, Fransa’nın Marsilya ekibinden Fenerbahçe’ye transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder’e 15 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

En yüksek bonservis ücreti ödenen 10 futbolcudan 5’i Fenerbahçe’de

Yaz transfer ve tescil döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon avro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken; Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski için 9 milyon 750 bin avro, Fred için 9 milyon 743 bin 589 avro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 avro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Icardi ve Sanchez’in bonservis bedeli toplamı 19,5 milyon avro



Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon avro çıkacağı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham’dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin avro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı.

Tottenham’dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele’nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise “Cimbom”un kasasından 15 milyon avro bonservis ücreti çıkacak.

Beşiktaş’ın en yüksek bonservis ödediği isim Rashica



Beşiktaş’ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich’ten 5 milyon 250 bin avro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u Rus ekibi CSKA Moskova’dan 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek.

Beşiktaş’ın bir diğer dikkat çeken transferi de 4 milyon 37 bin 500 avro bonservis bedeli ödenen Jean Onana oldu.

Siyah-beyazlıların bu sezon gelir elde ettiği tek isim ise Romain Saiss oldu. Faslı savunma oyuncusu, 2 milyon 500 avro karşılığında Katar ekibi Al-Sadd’a geçti.

Trabzonspor, Mendy için 4 milyon 400 bin avro ödeyecek



Transfer döneminde kadrosuna 14 yeni oyuncu ekleyen Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Fransa’nın Angers ekibinden aldığı 23 yaşındaki Batista Mendy için ödeyecek. Bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Angers’e ise 4 milyon 400 bin avroluk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyeceğini duyurdu. Trabzonspor, Southampton’dan Miroslav Orsic’i de 2 milyon 400 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak bu futbolcunun sezon öncesi kampında çapraz bağları koptu. Kulüp tarafından Orsic’in uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

4 büyükler dışındaki en pahalı transferler Morutan ve Midtsjö



Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendirirken, Trendyol Süper Lig’in diğer temsilcileri arasında en yüksek bonservis bedeli ödeyen ekipler MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

MKE Ankaragücü, Galatasaray’dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’ı 3 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken ligin yeni ekibi Pendikspor’un da Fredrik Midtsjö için Galatasaray’a 3 milyon avro ödeyeceği açıklandı.

Dikkati çeken bonservis gelirleri

Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı. Galatasaray’dan Aston Villa’ya transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle ilk sırayı alırken, sarı-kırmızılı kulüp bu futbolcu için ayrıca 5 milyon avro da kiralama geliri elde edecek. Zaniolo’nun satış sözleşmesinde toplamda 15 milyon 500 bin avroluk şarta bağlı bonus bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı. Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler de 20 milyon avro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid’e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeye futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon avroluk bonus maddesi eklendiğini de açıkladı. Fenerbahçe, Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai’yi de 12 milyon 300 bin avro karşılığında Hoffenheim’a göndermişti.

Zaniolo, Arda Güler ve Attila Szalai’nin ardından transfer dönemindeki en yüksek bedelli oyuncu satışını Antalyaspor gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, ABD’li oyuncusu Haji Wright’ın 9 milyon avro bedelle İngiliz ekibi Coventry’ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’den Portekiz ekibi Braga’ya transfer olan Bruma için kasasına 6 milyon 500 bin avro gireceğini açıklarken, Galatasaray da Nantes’ta kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mustafa Muhammed için Fransız ekibinin 5 milyon 750 bin avroluk satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Hatayspor’un ve A Milli Takım’ın formasını giyen Bertuğ Yıldırım da Avrupa’ya giden bir başka Türk oyuncu oldu. Genç futbolcu Fransa’nın Rennes takımının giderken, Hatayspor bu transferden 5 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli aldı. Fenerbahçe’den ABD’nin Columbus ekibine transfer olan Diego Rossi’nin bonservis bedeli 5 milyon 630 bin dolar olarak açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yüksek bedelli satışı ise Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin, İngiliz ekibi Manchester United’a 5 milyon avro bedelle transfer olduğu açıklandı.

Süper Lig’in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi:

Cengiz Ünder: 15 milyon avro (Fenerbahçe)

Mauro Icardi: 10 milyon avro (Galatasaray)

Sebastian Szymanski: 9 milyon 750 bin avro (Fenerbahçe)

Fred: 9 milyon 743 bin 589 avro (Fenerbahçe)

Davinson Sanchez: 9 milyon 500 bin avro (Galatasaray)

Becao: 8 milyon 312 bin 500 avro (Fenerbahçe)

Dominic Livakovic: 6 milyon 650 bin avro (Fenerbahçe)

Milot Rashica: 5 milyon 250 bin avro (Beşiktaş)

Bakhtiyor Zaynutdinov: 4 milyon 500 bin avro (Beşiktaş)

Batista Mendy: 4 milyon 400 bin avro (Trabzonspor)

Süper Lig kulüpleri, ilk dönemde 276 futbolcu transferi yaptı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi. Ligde 26 Haziran’da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 276 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 191 olmak üzere toplamda 276 futbolcuyu kadrolarına kattı.

En fazla transferi Pendikspor yaptı

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu. Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti. En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Pendikspor 21

Hatayspor 20

Alanyaspor 17

Çaykur Rizespor 17

Fatih Karagümrük 17

Trabzonspor 16

Samsunspor 16

Fenerbahçe 15

Gaziantep FK 14

Galatasaray 14

Adana Demirspor 14

İstanbulspor 13

MKE Ankaragücü 13

Antalyaspor 12

Beşiktaş 11

Kasımpaşa 10

Sivasspor 10

Konyaspor 10

Başakşehir 9

Kayserispor 7

Süper Lig’de yeni transferlerin yaş ortalaması: 26,4

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler toplamda 276 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,4 olarak gerçekleşti. Transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28,5 ile TÜMOSAN Konyaspor’un oldu. Bu takımı 28,28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalamasıyla Beşiktaş izledi. Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,4 ile Çaykur Rizespor yakaladı. Karadeniz temsilcisini 24 yaş ortalamasıyla Atakaş Hatayspor, 24,43’lük ortalamayla Trabzonspor takip etti.

Süper Lig takımları, 184 yabancı futbolcu aldı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 184 yabancı futbolcu kattı. Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92’sini yerli, 184’ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu.

Süper Lig takımları, transferde ithale yöneldi

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından oyuncu alma yönünde kullandı. Süper Lig’in 20 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına toplamda 276 oyuncuyu kattı. Bu oyunculardan 191’ini yurt dışından gelirken, 85’ini ise Türkiye içinden alındı.

En fazla ithali Hatayspor yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Atakaş Hatayspor getirdi. Hatay temsilcisi, yaptığı toplam 20 transferin 15’ini yurt dışındaki takımlardan aldı. Hatayspor’u 13’er oyuncu ile Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takip etti. Transfer tahtasını son gün açan Kayserispor, yurt dışından aldığı 3 oyuncuyla en az ithal eden kulüp olarak dikkati çekti.

24 Türk ülkesine döndü

Takımlar, yurt dışından 24 Türk futbolcuyu getirdi. Yurt dışından alınan 189 futbolcunun 24’ünü Türk vatandaşları oluşturdu. Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Mert Çetin, Emirhan İlkhan gibi Türkiye’de yetişip yurt dışına çıkan oyuncuların yanı sıra gurbetçi oyuncular da kulüplerin transfer çalışması kapsamında ülkeye geldi.

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