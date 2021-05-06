Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor’a komik ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), pandemi döneminde tribünlerini seyirciyle dolduran ve tepki çeken Adana Demirspor ve Giresunspor’a 65’er bin TL para cezası verdi.

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Giresunspor-Akihsarspor ve Adana Demirspor-Balıkesirspor maçlarında tam kapanmaya rağmen tribünlerdeki görüntüler Türkiye gündemine oturmuştu.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın kısıtlamaları hiçe sayarak sosyal mesafeye dikkat etmeksizin, yasağa rağmen stadyuma seyirci alması büyük tepkilere neden olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili kararını açıkladı. PFDK’ya sevk edilen iki kulübe 65’er bin TL para cezası verildi. Her iki kulübün de yaklaşık 5 bin kişiyi stadyuma almasının ardından verilen bu ceza sonrası büyük tartışmalara neden olurken, önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.

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MUSTAFA ATİ GÖKSU: ‘BUNUN HESABINI KİM VERECEK’

Giresunspor'un Akhisar Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada büyük bir seyirci kitlesinin tribünlerde yer aldığı görülmüştü. Maç sonu açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu şu sözlerle isyan etmişti: “Alt lige düştük ama centilmence düştük. Sokağa çıkma yasağında 5 bin kişi vardı statta. Bunun hesabını kim verecek? Merak ediyorum. Vali, belediye başkanı, spor bakanı bu maçla ilgili ne düşünürler bilemem. İkinci devre karşı tribündekilerin hepsi diğer tarafa geçti. O tarafı boş göstermek istediler. Kabullenemiyorum. Biz her şeyi kuralına göre yapıyoruz ama bunlar sporla bağdaşmayan hareketler.”

İşte Giresunspor ve Adana Demirspor’a verilen ceza sonrası sosyal medyada verilen tepkiler: