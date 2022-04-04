TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa haberi gündemi sarstı. Göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve 'atama' usulüyle TFF Başkanlığı koltuğuna oturduğu söylenen Nihat Özdemir, yayın ihalesi ve hakem krizi çıkmazları nedeniyle istifa etme kararı aldı. TFF başkanlığına aday muhtemel isimler de kulislerle konuşulmaya başlandı.

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1 Haziran 2019’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Riva’daki TFF tesislerinde ekibiyle bir araya gelen Nihat Özdemir’in, istifa gerekçelerini açıkladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas başta olmak üzere birçok kulüp yöneticisiyle sorunlar yaşayan Nihat Özdemir, TFF başkanlık seçiminde “179” oy almasına rağmen ‘atama’ usulüyle göreve getirildiği iddia ediliyordu.

Özellikle MHK ve yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlarda, Nihat Özdemir etkisiz kaldığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

‘ŞAMPİYONLUK HAKLARINIZI BIRAKIN’ DEDİ…

20 kulüp başkanının istifa etmesi yönünde baskı kurduğu Nihat Özdemir’, kulüplerle görüşmeden önce istifasını yönetim kuruluna açıkladı. beIN Sports’un yayın ihalesi için yaptığı son teklifi kulüplere ileten Özdemir, ‘3 Büyükler’in şampiyonluk haklarını Anadolu takımlarına bırakmasını söylemesinin ardından anlaşmazlık ve tartışma çıktı.

TFF BAŞKANLIĞINA MUHTEMEL ADAYLAR…

Özdemir’in yerine, Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın vekaleten göreve gelmesi gündemde. TFF’yi Haziran ayındaki seçime kadar Servet Yardımcı idare edecek. TFF’nin başkanlığına muhtemel adaylar ise şu isimler: Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi, Göksel Gümüşdağ.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir’in istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.”

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