TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri…

EURO 2020 1 ay boyunca TRT’de şifresiz olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Zorlu ve heyecanlı mücadeleleri kaçırmak istemeyenler TRT 1 frekanslarını araştırıyor.
TRT FREKANSI AYARLARI
TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Alış Frekansı: 11958
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT 1 HD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 3A (42°E)
Alış Frekansı: 11054
Polarizasyon: H-Yatay
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT 1 SD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 3A (42°E)
Alış Frekansı: 11096
Polarizasyon: H-Yatay
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT 1 HD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Eutelsat (7°E)
Alış Frekansı: 11637
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Avrupa
TRT 1 SD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Eutelsat (7°E)
Alış Frekansı: 11533
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Avrupa