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TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri…

Türkiye A Milli Takımımızın yer alacağı EURO 2020 futbol turnuvası başlıyor. Bir ay boyunca futbol şölenine sahne olacak maçlar TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak. TRT 1 frekans ayarları ve bilgilerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Güncellenme: 16:35, 11/06/2021
Spor HaberleriFutbol
TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri…

EURO 2020 1 ay boyunca TRT’de şifresiz olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Zorlu ve heyecanlı mücadeleleri kaçırmak istemeyenler TRT 1 frekanslarını araştırıyor.

TRT FREKANSI AYARLARI

TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Alış Frekansı: 11958
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT 1 HD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 3A (42°E)
Alış Frekansı: 11054
Polarizasyon: H-Yatay
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT 1 SD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 3A (42°E)
Alış Frekansı: 11096
Polarizasyon: H-Yatay
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT 1 HD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Eutelsat (7°E)
Alış Frekansı: 11637
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Avrupa

TRT 1 SD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Eutelsat (7°E)
Alış Frekansı: 11533
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Avrupa

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