Türk futbolunun efsanesi Şenol Birol hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane isimlerinden Şenol Birol, hayatını kaybetti. Tek sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanının sahibi Şenol Birol, 86 yaşında vefat etti.

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59 yıldır Beşiktaş'taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, hayatını kaybetti.

Zonguldak Kilimlispor'da başladığı futbol hayatına Rize Güneşspor ve Sarıyer’de devam eden Şenol Birol, Sarıyer forması ile attığı gollerle adından söz ettirdi. 8 kez Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyerek, 3 gol atma başarısı gösteren Birol, futbola Zonguldak Kilimlispor’da başladı. Daha sonra Rize Güneşspor ve Sarıyer’de forma giydi.

1958-59 sezonunda Sarıyer formasıyla attığı goller onu, ülkenin en çok konuşulan forvetlerinden biri haline getirdi. Başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de genç golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Ancak Şenol Birol’un tercihi Beşiktaş oldu. Forvetteki partneri Birolla birlikte attığı goller yüzünden tribünlerde, ‘Şenol-Birol gol’ tezarühatı yapılmaya başlandı.

FATMA GİRİK İLE BAŞROL OYNADI

1958-1959 yılları arasında Sarıyer'de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş'ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan “Şenol Birol Gol” isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı. 1962-63 sezonu bitiminde Beşiktaştan ayrılıp Fenerbahçeye giden Şenol Birol, futbola veda ettikten sonra çeşitli takımlarda teknik adamlık yaptı.