Türkiye Litvanya maçında ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ pankartına yasak

A Milli Takım'ın Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşma için Göztepeli taraftarların hazırladığı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı pankartın stada alınmadığı iddia edildi. Milli maç öncesi uygulanan bu yasak sosyal medyada gündem oldu.

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UEFA Uluslar Ligi C Ligi’nde mücadele eden A Milli Takım’ın, Litvanya ile karşı karşıya geleceği maç öncesi pankart krizi yaşandı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde Göztepeli taraftarların hazırladığı bazı pankartların stada alınmadığı öne sürüldü.

İzmir’de oynanacak mücadele öncesi A Milli Takım’a destek vermek için stada gelen taraftarların tribünlere asmak için hazırladığı “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” yazılı pankart Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul edilmedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

İzmir emniyetinin içeriye alınmasına izin vermediği kırmızı beyazlı bayrak sosyal medyanın gündemine oturdu. Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez oynanacak maç için hazırlanan pankartlar uygulanan yasak nedeniyle dışarıda kaldı. Yaşananlar sonrası birçok sosyal medya kullanıcı, TFF’nin bu kararına tepki gösterdi.

Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı’na sokmak istediği fakat izin verilmediği için dışarıda tuttuğu pankartlar arasında “Yalı” ve “Kenar Mahalle” yazılı pankartların da olduğu öğrenildi.