UEFA’nın yeni kuralı umut oldu… Şampiyonlar Ligi için 3 takım ihtimali

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi’ndeki takım sayısını 32’den 36’ya çıkaracak olması turnuvaya 3 takım gönderme ihtimalimizi artırdı.

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UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından bir tanesini gerçekleştirdi. İki yıl önce listede 20. sıraya kadar gerilememiz nedeniyle Süper Lig şampiyonu artık Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılamaz olmuştu.

Ancak konuyla ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşmasının da büyük etkisiyle artık temsilcilerimiz maçlara sadece kendi faydaları açısından değil, ülke futboluna yapacakları katkı açısından da bakmaya başladı.

GENEL ORTALAMA 3500

Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500'e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile birlikte en fazla puan toplayan ülke konumuna yükseldi.

Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım gönderebilecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artık 32'den 36'ya çıkacak, 4 yeni kontenjandan 2'si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.