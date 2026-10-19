Fenerbahçe'de öyle bir Asensio meselesi var ki 3 sezonluk dizi çıkar. Transfer süreci gibi sahalara dönüşü de bilmece içinde bilmece barındırıyor.

İspanyol yıldız, geçen sezonun kahramanı, belki de taraftarın gözünde bi' Alex olma yolundaydı. Oyun kalitesi, takıma etkisi kesinlikle tartışmaya kapalı. Ama her ne olduysa yönetim değişiminin ardından oldu. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi bir anda 'polemik adam'a dönüştü.

Önce geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisinde Oh'un müdahalesi ile diz kapsülü ve bağlarda esneme sebebi ile Asensio bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Daha sonra eylülde bir sakatlık sorunu ortaya çıktı. En başta İsmail Kartal ile aralarında problem var dendi. Yönetim, bu iddiaları yalanladı. Ardından sahalara 2 hafta sonra dönecek dendi aylar oldu dönemedi. İsmail Kartal 'hazır değil' derken Asensio, sosyal medyada 'hazırım' mesajlı içerik ile gönderme yaptı.

Tüm bu krizler yaşanırken transfer sezonu sürüyor ve Anderson Talisca bu süreçte takımı tek başına sırtlıyordu. Ve bir anda futbol aklı 'Talisca gidecek' diyerek Brezilyalı yıldızı tabiri caizse yaka paça bedavaya yolladı.

Talisca gidince Asensio'nun ameliyat olması gerektiğine yönelik iddialar bir anda ortalığa saçıldı. Yönetim de bu durumu yalanladı. Ve hatta Asensio'yu kamera önüne geçirerek durumu kendi ağzından yalanlattı. Bu sakatlık 'quadriceps' yani uyluğun ön kısmında yer alan ve diz eklemini düzleştiren dört kas grubundan oluşan büyük bir kas grubundaki 2. derece yırtıktı. Bir nevi halk dilinde uyluk ve dolaylı olarak diz sakatlığı diyebiliriz. Aradan 1.5 ay geçti, bu kez yeni bir 'oynatılmama krizi' iddiası ile ortalık çalkalanırken 'diz kıkırdağında lezyon tespit edildi' denilerek Asensio'nun ameliyat edileceği açıklandı.

Fenerbahçe'de öyle bir sağlık heyeti var ki, insan 'acaba yanlış bir tedavi mi uygulandı' demeden geçemiyor. Abartma falan demeyin, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığının ameliyat gerektirdiğini Roma sağlık heyetinden öğrendik.

Olan oldu, yaşanan yaşandı ama akıllarda sorular kaldı... Madem Asensio’nun ameliyat olması gerektiğini biliyordunuz neden geç kaldınız? Riskleri analiz edebilecek profesyonellikte bir sağlık heyeti yok mu? Madem eylülden beri Asensio'nun benzer bölgelerinde sakatlığı olduğu aşikardı neden takımın en skoreri Talisca’yı sattınız?

Bu sorular uzar gider. Ancak 'Bir Alex meselesi daha yaşamak istemiyorum' demekle krizi idare etmek arasında uçurum olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Devre arasında yol ayrımı gibi bir tasarruf görürsek de pek şaşırmam. 'Mümkün değil' demeyin, en skorer oyuncusunu bedava gönderen, formayı unutana hiç acımaz.