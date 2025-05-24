Temmuz 2009...

“Demokratik Açılım Süreci” başlatılır.

Hükümete göre hedef, demokratikleşme yolu ile terör sorunun çözülmesiydi.

★★★

10 Mart 2009’da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu konuda “Yakında çok güzel şeyler olacak” dedi.

★★★

Hayat tesadüflerle doludur, ya...

Gül’ün bu açıklamasından tam 19 gün sonra, yerel seçimler vardı.

Ve, bu seçimler, siyasi iktidar için yaşamsal önemdeydi.

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19 Ekim 2009...

Terörist başı Öcalan’ın çağrısı ile Kuzey Irak’tan 34 terörist, Habur sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptı.

Hem de, terörist kıyafetleriyle...

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Habur’da yapılan sorgulama sonrası, teröristler serbest bırakıldılar.

Bin araçlık konvoyla, Diyarbakır’a gelen teröristleri 50 bin kişi karşıladı.

O zamanki HDP (şimdi DEM) başroldeydi.

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Hayat tesadüflerle doludur hep...

Çünkü...

12 Haziran 2011’de genel seçimler vardı.

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2013...

“İkinci Açılım” süreci başlatıldı.

Türkiye’de, terör sorununun biteceği yönünde bir hava estirildi.

Her zaman olduğu gibi, algı, gerçeğin yerini almıştı...

★★★

21 Mart 2013...

Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarında, terörist başı Öcalan’ın mektubu okundu.

Bu görüntü, televizyonlarda canlı olarak yayımlandı.

★★★

“Yakında çok güzel şeyler” oluyordu...

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Güneydoğu Anadolu’da, bazı ilçelerden halk göç etmek zorunda kaldı.

PKK, gücünün zirvesine ulaştı.

Bölgede vergi topladı, asker alma daireleri kurdu, mahkeme oluşturdu.

HDP (şimdi DEM) Belediye meclisleri, yerel parlamento gibi çalışmaya başladı.

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Diyarbakır Kulp ilçesinde, “Şenyayla Festivali” düzenlendi.

Teröristler, festivale silahlarıyla katıldı.

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Diyarbakır Lice ilçesinde, teröristlerin gömülü bulunduğu sözde şehitlik, törenle açıldı.

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15 Kasım 2013...

Nusaybin’de görev yapan askeri araçlara, teröristler ateş açtı.

Askerler karşılık verdi.

Genelkurmay Başkanlığı, bu konuda, tarihi bir açıklama yaptı:

“Açılan bu ateşe, meşru müdafaa kapsamında taktik tekerlekli zırhlı araçlar üzerindeki makineli tüfekler ile derhal karşılık verilmiş, unsurlarımızın karşı ateşi üzerine terörist ateşi kesilmiştir.”

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Genelkurmayın bu açıklaması, masum bir çevre sevenler derneğinin protestosuna karşı yapılmış gibiydi.

Oysa...

Bu açıklamanın yapıldığı güne kadar, sekiz binden fazla güvenlik görevlisi şehit edilmişti.

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Hayat hep tesadüflerle doludur, ya...

Türkiye, 30 Mart 2014’te yapılacak yerel seçimlere doğru hızla yol alıyordu.

Ardından, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacaktı.

Ve, bu seçimler Türkiye’yi yönetenler açısından çok önemliydi.

★★★

31 Mart 2019...

Türkiye’de yerel seçimler yapıldı.

İstanbul seçimleri, 23 Haziran 2019’da yenilendi.

Terörist başı Öcalan’ın, İstanbul seçimine yönelik çağrı mektubu yayımlandı.

Hem de, devlete ait “Anadolu Ajansı”nda.

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Binlerce asker ile sivilin ölümünden sorumlu olan terörist başının kardeşi Osman Öcalan, devlet kanalı TRT Kurdi’de açıklama yaptı.

TRT Kurdi’de Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

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Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten vardı.

Vardı, vardı ama...

Terörist başı ve kardeşi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verilmemesini istiyorlardı.

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Yıl 2025...

Ve hızla, devam eden “Terörsüz Türkiye” süreci...

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23 Nisan 2025...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir askerin şehit olmasıyla ilgili, “İnşallah da Terörsüz Türkiye’ye ulaşacağız. Bu arada dün bir tane drone attılar, o da bizim Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük. Kurtaramadık şehit oldu” açıklamasını yaptı.

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Açıklamada, PKK yok, “Terörist” sözcüğü yok.

Drone çarpmış!..

★★★

Tarih tekerrür ediyor...

Oysa, bu açıklamanın yapıldığı güne kadar...

Terörle mücadelede, 15 bin kadar kahraman şehit ile 30 bin civarında kahraman gazisi vardı, bu vatanın...

★★★

12 Mayıs 2025...

PKK, silah bırakma açıklamasında...

Türkiye’yi “soykırım” yapmakla suçladı.

Cumhuriyet’i elinin tersiyle itti.

★★★

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu, Lozan’ı reddetti.

Türkiye’nin parçalanmasını, Sevr’i istediğini söyledi...

★★★

Hayat hep tesadüflerle doludur, ya...

Türkiye’nin önünde Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı...

Ve bu seçim çok önemliydi.

★★★

19 Mayıs 2025...

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, iki PKK terör örgütü yöneticisi için yapılacak anmaya karşı çıkar.

Fakat, Ankara’dan gelen talimatla anma etkinliği gerçekleşir.

Bunun üzerine, Vali merkeze çekilmeyi ister.

★★★

Tunceli valisi, devletin valisi olduğunu gösterdi.

Ve, tarihe not düştü.

PKK terör örgütüyle mücadelede, şehit düşen kahramanların sesi oldu.

★★★

Tarih nankör değildir, bir hizmeti asla unutmaz.

Ve, tarih kaydeder...

★★★

Çünkü...

“Terörsüz Türkiye” sürecinin bedeli o kadar ağırdır ki...

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te açılan bir parantez” olduğunu söyleyenlerle; “100 yıldır devlet olmamız engellendi” diyenlerin ortak zaferi olacak kadar, yüksektir maliyeti...