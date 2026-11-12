Fransız sineması var mı?

Var...

İngiliz sineması var...

Alman, İtalyan, Rus sineması var...

Amerikan sineması var...

Ama sıra Türk sinemasına gelince, birileri rahatsız oluyor.

“Türk sineması” demeyelim, “Türkiye sineması” diyelim, diyorlar.

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Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Alman edebiyatı, Amerikan edebiyatı, Rus edebiyatı var...

Ama Türk edebiyatı olunca, büyük sorun...

“Türk edebiyatı” yerine “Türkiye edebiyatı” denilmesi isteniyor.

Peki, dünyanın başka ulusları kendi adlarıyla anılırken, Türk milletinin adı neden tartışma konusu oluyor?

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Gerekçe neymiş?

Türkiye’de farklı etnik kökenlerden insanların yaşaması...

Peki, Fransa’da yalnızca Fransız kökenliler mi var?

İngiltere’de, Almanya’da, İtalya’da farklı etnik kökenlerden insanlar yok mu?

Amerika’da dünyanın hemen her milletinden insan yaşıyor.

Ama sinemasının adı Amerikan sineması.

Fransız sineması denildiğinde kimse dışlanmıyor da, Türk sineması denildiğinde neden dışlanmış oluyor?

Üstelik Türk sineması, farklı kökenlerden binlerce sanatçının ortak emeğiyle gelişti.

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“Türk” sözcüğü yerine başka bir kavramı zorunlu kılmaya çalışmanın amacı nedir?

Bir kelime tartışması mı?

Yoksa, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine uzanan çok daha büyük bir projenin parçası mı?

Bakalım...

ABD’nin önemli siyaset bilimcisi Samuel Huntington 1996’da bakın ne diyor:

“Eğer Türkiye Batılı ülke olma ısrarından vazgeçer, modernleşme ve demokrasinin bir İslam ülkesinde olduğunu göstermeye daha çok ağırlık verirse, bütün dünyaya ve İslam’a büyük model olur.”

Yani, “Ilımlı İslam” modeli...

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ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) Ortadoğu Direktörü Graham Fuller, 1990’da şunları söyledi:

“Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuza dek yaşayacak bir ürün veremedi... Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.”

Ve bildiğiniz ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) fırtınasıyla Irak, Suriye, Libya egemenliğini koruyamayacak konuma getirildi. Filistin neredeyse yok edildi. İran’a karşı saldırılar devam ediyor...

Orta Doğu’da sınırlar değişiyor...

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Bugüne gelelim...

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack sıklıkla ne diyor?

“Ulus devlet başarılı olmadı, Osmanlı millet sistemine dönün... Orta Doğu’da tutunabilen hükümetler, monarşik yapılı rejimlerdir... 1919’dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz...”

Yani, “Ulus devleti terk edin, monarşiye dönün” diyor.

Hedef: Türkiye’nin parçalanması...

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Atatürk, 1930’da milletin tanımını yapmış ve noktayı koymuştu.

Bu tanım, Türk tarihinin de özetidir.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.”

Mustafa Kemal, Osmanlı’dan kalan en büyük mirasın, çağdaşlaşmaya engel olan cehalet olduğunu anlar.

Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temelini ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısı oluşturur.

Ulus devlet anlayışı, etnik ve dinsel temellere bağlı değildir. Ulus devlette dil önemlidir. Üniter devlette ise, tek bir ülke, tek bir egemenlik, tek bir ulus vardır.

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Türk sözcüğü, bir günde ortaya çıkmadı.

Tarihi var.

Hafızası var.

Acıları, zaferleri var.

Orhun Yazıtları’ndan Cumhuriyet’e uzanan binlerce yıllık bir geçmişi var.

Bugünkü Anayasa’nın 66. maddesi de şöyle der:

“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.”

Bu, etnik bir soy tanımı değil, anayasal vatandaşlık tanımıdır.

Atatürk milliyetçiliği, işgal altındaki bir milletin bağımsızlık mücadelesinden doğdu.

İstiklal Savaşı’nda...

Anadolu’nun yoksul köylerinde...

Cepheye mermi taşıyan anaların omuzlarında...

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Şimdi soralım...

Türk sinemasının veya Türk edebiyatının adını değiştirdiğinizde, hangi eşitsizlik ortadan kalkacak?

Türk milletinin adını tartışmaya açtığınızda demokrasi mi güçlenecek?

Yoksulluk mu bitecek?

Hukuksuzluk mu sona erecek?

Bir ülkenin gerçek sorunlarını çözmek yerine, milletin ortak kimliğini tartışmak hangi yarayı iyileştirecek?

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“Türkiye” ve “Türkiyeli” sevdasının ardındaki amacı sorguladığınızda...

Karşınıza, “100 yıldır devlet olmamız engellendi” diyen bölücülerle, “Cumhuriyet, 1923’te açılmış bir parantezdir” diyenlerin buluştuğu ortak hedef çıkar...

Aynı zamanda, İkinci Cumhuriyetçilerin çizgisi...

Önerim şudur:

Önce Amerikan sinemasına “Amerika sineması”, Fransız sinemasına “Fransa sineması” dedirtmeyi başarın...

Sonra, kahraman şehitlerin kanıyla sulanmış bu vatandan “Türk” adını silmeye kalkışın!

Çünkü “Türk” adı, yalnızca bir kimliğin değil, bir milletin bağımsızlığı uğruna döktüğü kanın, verdiği mücadelenin ve ödediği ağır bedellerin de adıdır.

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Dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip ülkelere bakın...

Tek buluşları yok...

Neden?

Sorgula...

Sorgularsan, yolun Atatürk’e ve O’nun devrimlerine çıkar...