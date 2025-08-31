Rizespor şunu gösterdi; Galatasaray’a karşı topa vurmayacaksın, ayağa top yapacaksın, defansa çabuk döneceksin. Bir de Osimhen’in hareket alanını daraltacaksın. Rizespor bunu yaptı, Galatasaray da Rizespor’a yardım etti. Nasıl mı etti? O kadar ağır hücuma çıkıp, o kadar gereksiz yan top yaptılar ki, hani ‘Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz’ hikayesi var ya, Rizespor da bundan faydalandı.

Türkiye liginde böyle oynarsan kazanabilirsin Galatasaray olarak ama Avrupa’da böyle oynarsan ağır fatura keserler. Kimse skora aldanmasın. İki tane gol iptali var Rize’nin, resmen kıl payı. Tabi şu da önemli. Barış Alper’in olmaması Osimhen’in aleyhine oldu. Sebebi de Barış Alper çok gezen bir oyuncu. Haliyle rakip defanstan en az bir-iki kişiyi üzerine çekiyor, çapraz koşular yaparak da Osimhen’e boş alanlar kalıyordu. Osimhen bir gol attı ama Abdülkerim’in çok iyi ortasına. Yani Osimhen Rize defansının kucağında oynadı, kendini kurtaramadı.

Galatasaraylı futbolcular ‘Ben bu maçı nasıl olsa alırım’ havasında sahaya çıkınca ve umdukları Rize’yi de karşılarında bulamayınca bir türlü rahat futbol oynayamadılar.

Şu bir gerçek Sara geldiği zaman iyi işler yapar görüntüdeydi ama ilerleyen haftalarda üzerine hiç koymadı. Sane için hiçbir şey yazamıyorum çünkü dün sahada yoktu. Bir şey yapacak ki biz de yorum yapacağız. Düşünün zaman zaman Galatasaray kalecisi Günay libero gibi oynadı. Yine Türkiye’de bu işi yapabilirsin ama Avrupa’da o liberoyu duman ederler. Yani dün gece Galatasaray ateşle oynadı.