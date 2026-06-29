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“Teröristlere af’ demiyorlar mı? Nutkum tutuluyor. Tüylerim diken diken oluyor! 92 yaşındayım. Keşke bu kadar uzun yaşamasaydım da beni kahreden bu üzücü günleri görmeseydim.”

Bu satırlar “Osman Rıza” mahlasını kullanan bir okuruma ait. Şöyle devam ediyor:

“Allah razı olsun Müsavat Dervişoğlu oğlumdan... Oğlum diyorum, çünkü o benim oğlum yaşında... Yiğitçe çıktı, ‘Teröristle masaya oturulmaz’ dedi. ‘İhanete karşı bayrak açtım’ dedi. ‘İhanetin zaman aşımı yoktur ama sizin verilecek hesabınız vardır’ dedi. Yangın yerine dönen yorgun yüreğime su serpti!”

Yaşlı-genç her yaştan bu mealde mesajlar ve mektuplar alıyorum. Görünen o ki, başta İmralı canisi Öcalan olmak üzere PKK’lı teröristlere af çıkartmaya kararlı olduğu anlaşılan Cumhur İttifakı, halktan destek bulmuyor. Fakat garip bir şekilde aldırış ettikleri yok!

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On binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan Öcalan ve militanlarına “AF” hazırlıklarını yürüten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş:

“Bana göre işin çoğunluğu, yüzde 80-90’ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda terör artık Türkiye’nin tamamında gündemden kalkacak” diyor.

Yalnız, Numan Bey’in, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun acı sözlerini bir küpe gibi kulağına takmasında yarar var.

Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı’nda, gencinden yaşlısına on binlerce vatandaşın katıldığı görkemli mitingde:

“Onlar ihanete meşruluk dileniyorlar. Türkiye’ye kurulmuş tezgâhın taşeronlarıdır bunlar... Biz buraya o tuzağı bozmaya geldik. Herkes sussa da biz susmayacağız, dünya sussa ben susmayacağım. Biz olaylara Türk Milleti’nin vicdanıyla baktık, bakıyoruz. İhanetin zaman aşımı yoktur ama sizin verilecek hesabınız vardır” diye bağırdı.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’nın ünlü meydanı Tandoğan’da her yaştan on binlerce yurttaşın coşkun tezahüratlarını ve Dervişoğlu’na gösterdikleri desteği görseydi, belki de fikrini değiştirir, her şeyi yeniden gözden geçirmek isterdi.

Millet, bebek katili Öcalan’ın da eli kanlı teröristlerin de affını reddediyor!

İktidar böyle önemli bir konuda halka sormadan, vatandaşın onayını almadan karar vermemeli!

Tek yol referandumdur. Halka sormak zorundasınız! Çünkü ülkenin patronu iktidar değil, vatandaştır!

İktidarın “Dikensiz gül bahçesi” istediği anlaşılıyor!



AKP iktidarı, CHP içindeki kavganın tarafı olmadığını söylüyor ve “Biz dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Bunlar bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler” diyor. Fakat...

Halk arasında, AKP’liler hariç, buna inanan pek az kişi var. Büyük çoğunluk, “Mutlak butlan” bahanesiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak partinin başına getirilip, iktidara doğru yürüyen CHP’ye tuzak kurulduğu kanaatinde...

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere, CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için “Fezleke üstüne fezleke” hazırlanıyor. Bu da “İktidarın CHP’yi siyasetten silme taktiği” olarak yorumlanıyor.

Son olarak 8’i CHP’li, biri İYİ Partili, biri bağımsız olmak üzere 10 muhalif milletvekili için daha dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki fezlekeler Meclis Karma Komisyonu’na gönderildi.

Bunların dokunulmazlıkları kaldırılırsa yargılanacaklar ve belki de tutuklanıp hapse atılacaklar!

Bu gidişle ülkede sert açıklamalar yaparak iktidarı eleştirecek milletvekili kalmazsa hiç şaşırmamak gerekir. İktidarın “Dikensiz gül bahçesi” istediği anlaşılıyor! Fakat...

Böyle bir durumda siyaset “tek kanatlı kuşa döner” uçamaz! Olan ülkeye olur!

GÜNÜN SÖZÜ

Umut insana sükûn verir, bir süre için ıstırabı uyuşturur!