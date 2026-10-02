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Fon soruşturmasındaki aktörlerin yolu bir şekilde AK Parti Genel Merkezi’nden geçiyor.

İki genel başkan yardımcısından biri şikayetçi, diğer ise şüpheli...

Şikayetçisini önceki gün açıkladım.

Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, ciddi bir serveti fona kaptırdı. Zeybekci’nin dört şirketine ait para Tera’nın TP2 fonunda kaldı.

Şüphelilerden ilki, Fatma Betül Sayan Kaya.

O ve eşi İlyas, 163 milyon TL koyup beş ayda 2.2 milyar TL kazandı.

Fon vurgununun başkahramanı oldular.

Kaya çiftinden sonra dosyaya bir şüpheli daha eklendi.

Kim mi?

Prof. Dr. Ertan Aydın.

2023 seçimini yÖNETTİM

Aydın, 2012’de dönemin Başbakanı Erdoğan’ın

siyasi işlerden sorumlu danışmanıydı.

Bu görevi, Erdoğan 2014’te cumhurbaşkanı olduktan sonra da sürdürdü.

2015’te milletvekilliğine seçildi.

AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı adını verdiği, 2023’teki cumhurbaşkanlığı kampanyasını yönetti.

2025’te Kuzey Kıbrıs seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kampanyasını üstlendi.

Aydın, aynı yıl Tera’nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Altı ay sonra, 23 Haziran 2025’te görevden ayrıldı.

İKİ SUÇ YÖNELTİLİYOR

Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma iddialarıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26 Eylül’de 36 kişiyle birlikte yurt dışına çıkış yasağı kondu.

‘YÖNETİCİYDİM DİYE...’

Önceki gün Aydın’ı aradım.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını doğruluyor.

İfadeye çağrılmadığını söylüyor.

Tera’da 2025’te yönetime girdiği için diğer yöneticilerle birlikte soruşturmaya dahil edildiğini öne sürüyor. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine görevi kabul ettiğini, 23 Haziran 2025’te ayrıldığını ifade ediyor. “Bazı sıkıntıları görüp büyüklerimizle istişare ederek, ayrılmıştım” diyor.

Tera’da hiçbir evraka imza atmadığını savunuyor.

Kapalı fonlardan haberdar olmadığını, kendisi ayrıldıktan sonra bu fonların halka açıldığını öne sürüyor.

“Benim ayrılma sebeplerimden biri, borsa işleri sıkıntılı olabilir, başıma iş açmayım diyeydi” şeklinde konuşuyor.

Tera’nın bazı fonlarına zaman zaman küçük miktarda yatırım yapıp çıktığını belirtiyor. Ancak spekülatif fonlarda yer almadığını savunuyor.

LOBİCİLİK İDDİASI

Ancak AK Parti çevrelerinde Aydın’ın iş takibi, Tera’nın patronu Emre Tezmen’e danışmanlık ve lobicilik yaptığı iddia ediliyor. Soruşturmanın Aydın yönünden büyüyebileceği savunuluyor.

Fatma Betül Sayan Kaya para yatırmamış

Türkiye, fon vurguncusu Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifadeye çağrılmasını beklerken, dün sabaha Mersin operasyonu ile uyandık.

Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Seçer, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği’nin başkanlığını yürütüyor.

Bu makamın ilk sahibi, Ekrem İmamoğlu idi.

İmamoğlu tutuklanınca yerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.

Karalar, 8 Temmuz 2025’te cezaevine girdi.

TBB’nin üçüncü başkanı Seçer oldu.

Mersin’i iki dönem TBMM’de temsil eden Seçer, kaçma şüphesi olmadığı, davet edilse adliyeye gideceği halde iki ilçe belediye başkanıyla birlikte evinden alındı.

Kaya çifti ise ifşa edilmelerinin üzerinden beş gün geçmesine rağmen, bırak gözaltını, ifadeye bile çağrılmadı.

Üstelik fondan elde ettikleri 2.2 milyar TL’lik haksız kazancı geri vermemişler.

Dün görüştüğüm Adalet Bakanlığı yetkilileri geri ödeme iddiasını yalanlıyor. Kaya çifti hakkında mal varlığı dondurma kararı alındığını ve şu andan itibaren hiçbir ödeme yapamayacaklarını ifade ediyorlar.

Ataşehir’de Üsküdar planı uygulanıyor

Bir hafta önce Adalar Belediyesi’nin ayak oyunlarıyla AK Parti’ye geçirilmesini anlatırken, şöyle yazmıştım:

“Sırada başkanvekilleri tarafından yönetilen, meclis üyesi sayısı kafa kafaya olan Beyoğlu ve Ataşehir var. Tespihin imamesi ise İstanbul.”

Öngörüm gerçekleşti.

AK Parti’nin Üsküdar planı Ataşehir’de uygulanıyor.

Ataşehir Belediyesi’nde CHP’li 6 belediye meclis üyesi önceki gün AK Parti’ye katıldı. Rozet takanlardan Oğuz Sarul, aynı zamanda İBB Meclis üyesi.

Tablo burun buruna...

CHP’nin 19, AK Parti’nin 18 üyesi var.

Bir CHP’li üyenin uzaklaştırma kararı olduğu için sayıları 18’e düşüyor.

İlçede karanlık senaryolar konuşuluyor.

Başkanvekili Murat Güneş’in de dahil edildiği bir operasyon olacağından ya da Adalar’daki gibi Güneş’in istifa etmek zorunda bırakılacağından söz ediliyor.

Senaryolardan biri gerçekleşip başkanvekili seçimi tekrarlanırsa bazı CHP’lilerin AK Parti’ye oy vermeye ikna edilebileceği iddia ediliyor.

Güneş, dün istifa etmeyeceklerini ilan etti.

Ataşehir ‘düşürülürse’ sıra CHP ve AK Parti arasındaki farkın ikiye indiği Beyoğlu’na gelir.

Sonra?

Sonrasını tahmin ediyorsunuz.