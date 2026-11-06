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İnsanlar zamları vurgulamak için ürün fiyatlarını paylaşıyor. Sonuçları görmek en kolayı biraz da sebepleri irdeleyelim.

Paylaşacağım akış, yabancı yatırımcı hayranlığımızın bizi getirdiği durumu özetliyor.

Sabah kalktın tuvalete gittin tuvalet kağıdın ithal, lavaboya geldin kağıt havlun İthal. Traş oldun, Gillette, tıraş kremi ve Traş bıçağı Mach3, ithal.

Kahvaltıya oturdun Nutella ithal, Çay içersen Lipton, Kahve içersen Nescafe ithal, UniLever Lipton İngiliz ve Hollanda marka.

Yörsan, Dubaili Abraaj Group’un, BİM’in pazarladığı meşhur Dost süt ve süt ürünleri, Ülker markasıyla üretilen süt, ayran, yoğurt, peynir markaları Fransız gıda devi Groupe Lactalis’in, margarin ve sıvı yağ sanayinin yüzde 90’ına yakını İngiliz Hollanda ortaklığı Unilever’in.

Dişlerini fırçalayacaksın Sensitive, Colgate, Signal, Sensodyn, White Now vb. diş fırçası ve macunu ithal,

Ayakkabını giydin Nike, Converse, Adidas, Slazenger, Salomon, Jump, vb. ithal.

Kapını açtın asansöre bindin, Schindler, Kone, Valter, Otis, Siemens marka ithal.

İşe gideceksin arabana bindin BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, Peugeot, Volvo vb. ithal, Benzin, mazot, LPG ithal.

Eline telefonunu aldın, I-Phone, Samsung, Huawei, LG, Asus , Sony vb. ithal.

Saatine baktın Raymond Swiss, Pierre Cardin, Ferrucci, Rolex, Casio, ithal.

İşe geldin masana oturdun bilgisayarını açtın, Dell, Apple, Toshiba, Sony, HP, Lenovo, LG vb. marka ithal.

Fotokopi makinasına ve tarayıcıya ihtiyacın oldu HP lazer jet, Samsung, Sharp, Olivetti, Lexmark vb. ithal.

Sinirlendin, yoruldun başın ağrıdı, Majezik, Brufen, Arveles, Apranax Forte, Aleve, Nurofen vb. aldın ithal, kullandığımız ilaçların çoğu ithal yada lisanslı ürün.

Acıktın yemek yiyeyim dedin, Mc Donald’s, Burger King, Subway, KFC, Wendy’s, Domino's, Sbarro vb hep yabancı.

Evde Tost yapayım dedin, Tost, hamburger, sandviç ekmeği başta olmak üzere unlu mamüllerin bir numaralı ismi UNO’nun yarısı İspanyol Vedanta Equity firmasının,

Sucuk ve pastırma üreticisi Namet, Bahreynli Investcorp,tavukçu Banvit’ de Brezilyalı BRF ile Katarlı Qatar Invest.

İzmirli Ege-Tav, Japon Nippon Ham Foods’un, CP Standart Tayland merkezli grubun, Patates cipsi Amerikan markası, Frito-Lay ve Pringles’ın, Ceviz ve badem Amerikan firmalarının, Sabancılar’ın Peyman’ı da artık Çin menşeili Bridgepoint’ın.

Nuhun Ankara Makarnası ve Filiz makarna İtalyan Barilla G.e.R Fratelli S.p.A. ve Japon gıda devi Nisshin Foods ve Marubeni Corporation’ın.

Cola, Fanta Amerikan, şalgam, turşu suyu, salata sosları ile

Ülker Grubuna ait Çamlıca gazozu, Cola Turka, Sırma su firmaları, Japon DyDo Drinco Grubu’nun,

Bir kahve içeyim Starbucks’a gideyim dedin ithal.

Alkollü içecekler ve tütün mamülleri tamamına yakını Amerikan şirketlerinin.

Hazır çorba, bulyon, yemek harçları, puding, krem şanti, çikolatalı sos gibi ürünlerle ünlü Bizim Mutfak da artık Japon Ajinomoto’nun.

Pizza pazarı, ciklet pazarı, zeytin yağı pazarı da yabancı firmaların.

İnek bizim, çayır bizim ineği biz sağıyoruz süt bizim ama sütünü şişeleyip bize satanlar, peynir yapıp bize satanlar hep yabancı, şimdi artık etler de ithal oldu, inekler de dışarıdan gelmeye başladı.

Soframız, yabancı şirketlerin kontrolünde artık.

Yabancılar etimizi, sütümüzü, suyumuzu, unumuzu, yağımızı, tavuğumuzu, yumurtamızı, çayımızı, meyve ve sebzelerimizi neyimiz varsa ambalajlayıp bize satıyor.

Bir bardak su içeyim dedin bütün sular Nestle, Coca Cola, Pepsi ve Danone’ye ait.

Hayat su Danone’nin, Damla su Coca Cola’nın, Erikli Nestlenin, Aqua ise Pepsi’nin, Sırma su, Japon DyDo Drinco Grubu’nun,

Evine biraz alış-veri yapayım dedin, Balık-Norveç, Fas, İspanya'dan,

Nohut - Meksika, Hindistan, ABD, Arjantin'den, Elma –

Şili, Sarımsak – Çin.

Kavun, Karpuz ve kuru soğan – İran'dan, Kuru Fasulye -ABD, Kırgızistan, Kanada, Peru, Etiyopya, Mısır, Bangladeş ve Çin'den, Kereviz – İspanya'dan, Et - Çek Cumhuriyeti, Fransa, Sırbistan,Brezilya'dan, Bezelye - Rusya Federasyonu, ABD, Kanada, Macaristan ve Almanya'dan, ithal.

Hastalandın hastaneye gittin MR cihazı, Röntgen, Tomografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları, Ameliyathane ve solunum cihazları, Radyo terapi sistemleri, Fizik tedavi cihazları, işitme cihazları, optik cihazlar, protezler, ortezler vb. hep yabancı, hep ithal

Uçağa bindin Airbus, Boeing vb ithal.

Hızlı Trene bindin Siemens, CAF vb. ithal.

Dükkan kiraları, ev kiralarının bir kısmı dövizle, bazı satılan binalar yine dövizle.

Yabancıların istediği gibi tam bir tüketim toplumu olduk.

Döviz kurlarında en ufak bir artış olsa bunların hepsi yedek parçasıyla birlikte artıyor. Peki o zaman TL ile aldığımız maaşlarla bu döviz ödemelerini nasıl yapacağız, nasıl geçineceğiz ?

Bizler üretmez isek nasıl kazanacağız?

Cari açığı ve işsizliği nasıl önleyeceğiz?

Tüm bunları önlemek için, yabancılara bağımlı olmamak için mutlaka milli sanayimizi kurmamız, ithalatı azaltmamız gerekiyor. Yoksa tüketim denizinde boğulacağız.

Artık ülkeler savaşla değil, ekonomik malları ile ele geçiriliyor. En kritik sanayi ve bankalarını ele geçiriyor.

Ekonomi üretmeden, Osmanlı torunuyuz, Atatürk'çüyüz, Milliyetçiyiz, Müslümanız demekle, bölük parça olmakla düzelmez. Rüyadan uyanıp gerçekle yüzleşip bu duruma göre tedbir almamız lazım... (alıntı)

SON SÖZ:

Devlet adamı

yaptığı yol ve köprü ile

övünmez,

köprü ve yollar

ücretsiz olduğu için övünür.

Açtığı üniversite sayısı ile

övünmez,

mezun olan gençlere sağlanan

İş imkanı ile övünür.

Yoksullara yaptığı yardım ile

övünmez,

yoksulluğu ortadan kaldıran

adaletli gelir dağılımı ile

övünür. ANONİM