Taşı toprağı tarih yazar, yaylasına çık gönlün ferahlar, dağları çam kokan Kars ve Ardahan yöresinin türkülerinde, şarkılarında, manilerinde deri yemeni, yün papak, keçe kalpak, gümüş kemer, sırma yelek, nakışlı çorap, allı güllü entari sıkça geçer. Bilen bilir. Bir Ardahan türküsü var; hakkını vererek söyleyeni bulursanız mutlaka dinleyin. Entarisi yandan yandan Seni severim candan Oğlan senin yüzünden Oldum dinden imandan Hayatları sarı gül... Yarı gonca yarı gül... ★★★ Ardahan’ın çiçeği burunda valisi (7 Ocak 2026’da atandı) festival sırasında nakışlı çorap üzerine deriden yemeni, başına keçe kalpak, beline gümüş kemer bağlayıp, vücudunu tıpkı tayt gibi sıkıca saran çiçekli entari giyerek bisikletine binip pedal basmış olsaydı. İşte vali! Bisikleti boyalı. Entarisi nakıştan. Severiz candan. İşte Ardahan! ★★★ Valinin adı: Mehmet Fatih Çiçekli, herhalde bisiklet sporunu Ardahan’a ve Kars’a yaymak için örnek olmaya çalışıyor. Siyah renk taytını da valilik makamında giymiyor. Bisiklete binince giyiyor. Meclis’te bir Kars Milletvekili elindeki fotoğrafı göstererek; “Tayt giymiş pedal basıyor bu adam mı devleti temsil ediyor” dercesine çok uyarıcı (!) bir konuşma yaptı. Meclis karıştı, küfürleşmeler oldu. Ardahan’a 6 ay önce atanmış vali, haber duyulur duyulmaz yine cumhurbaşkanı imzasıyla gece vakti valilikten alındı. Valinin taytı. Meclis’e battı. ★★★ Meclis deyince vatandaşın aklına otomatikman “kendini halkın çok üstünde görme-kendi maaşının artması için parmak kaldıranların” fotoğrafı geliyor. Milletvekili maaşı: 310 bin 332 TL. Emekli vekil maaşı: 200 bin 101 TL. 8 sandalye boşa düştüğü için şu anda Meclis’te 592 milletvekilimiz bulunuyor. 592 milletvekilinden 450’si aynı zamanda her ay başı toplam 511 bin 101 TL maaş alıyor. Cumhurbaşkanı da hem cumhurbaşkanlığı maaşı hem de emekli milletvekilliği aylığıyla birlikte toplam 554 bin 598 TL alıyor. 25 yıl önce “iktidara geldiğinde bütün servetim şu parmağımdaki nikah yüzüğüm” demişti. Net asgari ücret: 28 bin 75 TL. En az emekli aylığı: 23 bin 532 TL. Muhtaç yaşlı aylığı: 7 bin 225 TL. ★★★ Meclis’teki milletvekilleri halktan bu denli yüksekte maaş almalarının peydahladığı “utanç uçurumunu gizlemek için mi” valinin taytını örtü yaptılar? Parmak kaldırıp yasa çıkartmışlar. Cumhurbaşkanının da olur verip Resmi Gazetede yayınlatmasıyla Türkiye’de sadece 2 yıl milletvekilliği yapmış herkes “emekli milletvekili maaşı (200 bin 101 TL) almaya hak” kazanıyor. İşçiler: 20 yıl prim ödüyor. Memurlar: 20 yıl hizmet veriyor. Esnaflar: 25 yıl prim ödüyor. Çiftçiler: 25 yıl prim ödüyor. Ancak emekli olabiliyorlar. Milletvekilleri sadece 2 yıl prim ödeyip emekliliğe hak kazanıyor. Vali taytından perde; “milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının kendilerini halkın çok üstünde görme ayıbını” gizleyip, örter mi? Bu minare! Bu kılıfa uyar mı! ★★★ Türkiye’deki valilerin tamamı 25 yıldır iktidar partisi AKP’nin il başkanları gibi çalışıyor, çalıştırılıyor. Ardahan Valisi, “tayt giydiği için mi, yoksa iktidar partisi AKP’ye bir zihniyet kusuru kabahati işlediği için mi ya da bir kamu zararı yarattığı için mi” görevden alındı bilmiyoruz. Bu vali, yaklaşık 7 yıl Rekabet Kurumu’nda görev yaptı. Çok sayıda ilçeye kaymakam oldu. İstanbul Vali Yardımcılığı yaptı. Bir önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın özel kalem müdürü olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri görevinden sonra da Karaman’a vali oldu, Karaman’dan Ardahan’a 6 ay önce atandı. Valinin taytı! Kime niçin battı! Cumhurbaşkanı sessiz. Bakan susuyor! Ömür boyu! Ankaralı bir tecrübeli gazeteci Sedat Bozkurt, CHP’den milletvekili seçilip sonra törenle AKP’ye transfer olan Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun’un yanına Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyelerini de alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini yazdı. Bu buluşmada Serap Yazıcı, cumhurbaşkanına “Bir yeni anayasa yapalım. Parlamenter sisteme dönelim siz de kaydı hayat şartıyla (ömür boyu) cumhurbaşkanı kalsanız” önerisi götürdüğünü iddia etti. Serap Yazıcı, toplantıda böyle bir cümle kullanmadığını açıkladı. Tamam da mevcut anayasaya göre bir kişi ancak iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Türk Demokrasi Vakfı; “hukukun üstünlüğünü ve demokratik kültürün gelişmesini teşvik” amacıyla kuruldu. Kuruluş amacı “hukuku ve demokrasiyi geliştirmek” olan bir sivil toplum örgütü adının, “sizi ömür boyu cumhurbaşkanı yapalım” önerisi haberine konu olması nasıl açıklanır?