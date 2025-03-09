Önce Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan’ın açıklamasını virgülüne dokunmadan alıntılayalım:

“10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan ‘40 liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlıklı videoda ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ bünyesinde faaliyet gösteren ‘Kent Lokantası’ isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61’inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir.

Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

★★★

Okudukça “Yok artık! Müdahalenin bu kadarı da olmaz!..” dediğinizi duyar gibiyim.

Haklısınız.

Zira “Kent Lokantaları” kar amacı gütmeyen ve geçim sıkıntısı içinde kıvranan vatandaşlara 4 kap yemeği 40 liraya sunan, sosyal yardım kuruluşları...

İstanbul’da bu fiyata bırakın yemek yemeyi, bazı yerlerde 40 liraya çay simitle bile idare edemezsiniz!..

Bunun örtülü reklamı yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur?

Kaldı ki; yakından tanıdığım Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’na değil de, öz kardeşinin işyerine gitse, eğer yemekler kötüyse “kötü” der. Yani hatır gönül için yemek notu vermez!..

Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı gerçekten tüketiciyi korumak istiyorsa “pes doğrusu” dedirten bu türden absürt işlerle uğraşmayı bırakıp, şimdi duyuracağım soruna acilen el atmalı.

★★★

Diyelim ki, bir işletmeniz var ve yeni olduğu için hızla gelişmesini istiyorsunuz.

Ya da işletmeniz yıllardır faaliyet gösteriyor, ancak verdiğiniz hizmet kalitesinin kötülüğünden dolayı gerçek ziyaretçiler tarafından yapılan internetteki yorumlar çok olumsuz.

Merak etmeyin, uyanıklar bu imajı düzeltmenin yolunu -tabii kendi yollarını bulmak koşuluyla- bulmuşlar!

Google da “yorumsatınal” araması yaptığınızda karşınıza bir yığın firma çıkıyor.

Bu firmalardan, yıldızı düşük, hizmet kalitesi berbat işletmenize 10-20-50-100-250-500 lük gibi farklı, bütçenize uygun güzel yorum paketi satın alıyorsunuz.

Google üyesi herhangi bir kişi, menfaat karşılığı gelip, sizin Google haritalar sayfanızda, sanki gerçekten işletmenize uğramış veya ürünlerinizi kullanmış veya hizmetinizden faydalanmış gibi yorum yapıp 5 yıldız veriyor. Böylece sizin işletmenizin internet üzerindeki olumlu yorum sayısı artıyor, memnuniyet ortalaması yükseliyor.

Tamamen inorganik, tamamen yalan, tamamen kandırmaca...

★★★

Bu konudan bihaber insanlar da, Google üzerinden yapılmış güzel yorumlara, inorganik yaratılmış yüksek yıldıza kanarak, dolandırıcı zihniyetli işletme ile çalışıyor ve doğal olarak da mutsuz oluyor...

İşin daha da düşündürücü yanı; bu çok net dolaylı dolandırıcılık konusunun çok doğal ve yasal olarak sunuluyor olması. Zira sizin başınıza gelip, araştırma yapmadan bu girişimden haberdar olma şansınız yok!..

Bu işi yapan birçok internet adresini buraya yazabilirim. Ancak yol göstermiş gibi olmamak için belirtmiyorum.

Bakın kendilerini ve yaptıkları işi nasıl da ballandırarak (!) anlatıyorlar:

*İşletmenizin mevcut puanını artırır.

*Bulunduğunuz işletme lokasyonunda sıralamanızı artırır.

*Müşteriler tarafında bilinir ve bulunur olmanızı sağlar.

*İşletme kalite puanını artırarak daha kaliteli olmasını sağlar.

*Olumlu yorumlarla işletme itibarını ve prestijini artırır.

*Müşterilerin size güvenmesine teşvik eder.

★★★

Ticaret Bakanlığı da haksız rekabetin daniskasını yapan bu dolandırıcılarla uğraşacağına, kalkmış Vedat Milor’un “Kent Lokantaları” na dönük sözleriyle örtülü reklam yapıp yapmadığını soruşturuyor!..

Ne yapalım? Burası garip, hatta komik ama gerçek olayların ülkesi...