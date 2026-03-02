SORU VE CEVAPLARLA KİRA BEYANI -1-

Eskiler mart ayı dert ayı derlerdi. Mart ayı başladı ve pek çok mükellefi beyanname telaşı sardı. Milyonlarca kira geliri sahibini ilgilendiren vergi maratonu başladı.

Kira vergisi, yani teknik adıyla Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ), Türkiye’de mükellef sayısı en hızlı artan vergi türlerinden biridir.

2001 yılında sadece 387.300 olan faal GMSİ mükellefi sayısı, 2026 Ocak ayı itibarıyla sayısı 3.205.425 kişiye ulaşarak rekor kırmıştır.

Kira geliri sadece “ev kirası” mıdır?

Halk arasında kira vergisi denince akla sadece konut gelir. Oysa Gelir Vergisi Kanunu kapsamı çok daha geniştir. Aşağıdaki varlıkların kiralanmasından elde edilen kazançlar da beyana tabidir:

- Konut, iş yeri, arsa ve araziler

- Devre mülk hakkı

- Motorlu araçlar, makineler ve tesisatlar

- Marka, ticaret unvanı ve telif hakları gibi gayri maddi haklar

- Gemi ve gemi payları

Hatta, bir apartmanın ortak alanı olan kapıcı dairesinin veya çatı reklam alanının kiraya verilmesi, baz istasyonu için kiraya verilmesi durumunda bile, her bir kat maliki kendi hissesi oranında kira geliri elde etmiş sayılır ve şartlar oluşmuşsa beyan vermek zorundadır. Bu alanların kira geliri nedeniyle apartman/site yönetiminin mükellefiyeti bulunmamaktadır. Bu kira gelirleri, mülk sahiplerinin hisseleri oranında mülk sahiplerine ait kira geliridir.

Mülk babamın ama kira benim hesabıma yatıyor, beyannameyi kim verecek?

Vergi hukukunda kira gelirinin mükellefi, o mal veya hakkı kiraya veren kişidir.

Bunun dışında örneğin, tapu Ahmet Bey’in üzerine ancak kira oğlu Mehmet Bey’in banka hesabına yatıyor ise beyannameyi tapu sahibi olan Ahmet Bey verecektir. Çünkü vergi hukukunda gelirin yasal sahibi, mülkiyetin veya kullanım hakkının sahibidir. Paranın hangi banka hesabına yattığı, gelirin mülkiyetini değiştirmez.

KRİTİK TAVSİYE: Banka kayıtları üzerinden Gelir İdaresi, parayı alan Mehmet Bey’in peşine düşebilir. Bu gibi durumlarda, tapu sahibinin beyanname vermesi, parayı alan kişinin ise durumu bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi (paranın babasının namına tahsil edildiğini beyan etmesi) olası bir incelemeyi en baştan önleyecektir.

Beyanname ne zaman verilecek?

2025 dönemine ait beyana tabi kira gelirleri için beyanname 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında verilecektir.

Ölüm halinde ise beyanname mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde, ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkmadan önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar.

Beyanname vermek için vergi dairesine gitmek zorunda mıyım?

GMSİ beyannamenizi şu kanallardan birini seçecek verebilirsiniz:

- Hazır Beyan Sistemi (İnternet): Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz bu sistem, en çok tercih edilen yöntemdir. Banka, PTT ve tapu bilgileriniz sistemde hazır olduğu için gelirleriniz büyük oranda önünüze otomatik olarak gelir.

- Hazır Beyan Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulama üzerinden, oturduğunuz yerden beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

- Vergi Dairesine Elden Teslim: Teknolojiden uzak kalmayı tercih ederseniz, ikametgahınızın bulunduğu vergi dairesine kağıt ortamında beyanname verebilirsiniz. Hatta artık ikametgah kısıtı olmaksızın herhangi bir vergi dairesinden de bu işlemi yapmanız mümkündür.

- e-Beyanname Sistemi: Eğer beyannamenizi bir mali müşavir aracılığıyla gönderecekseniz, profesyonellerin kullandığı bu sistem üzerinden de gönderim yapılabilir.

60 yaşının üzerindeyim, engelliyim vergi dairesi beyanname doldurmam için yardımcı olur mu?

Evet, sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile hastalık veya engellilik sebebiyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için “Evde Beyanname” hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin bağlı oldukları vergi dairesini veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi İletişim Merkezi’ni (189) aramaları yeterlidir.

Küçük veya kısıtlıların beyannamesini kim verir?

Küçüklerin ve kısıtlıların (savurganlık veya akıl sağlığı gibi nedenlerle kısıtlananlar) mülklerinden elde ettikleri kira gelirlerinde beyanname verme yükümlülüğü, vergi hukukundaki “temsil” ilkesi gereği kendilerine değil, kanuni temsilcilerine (veli, vasi veya kayyum) aittir. Beyanname bu temsilciler tarafından imzalanıp verilirken; vergi tahakkuku ise asıl mülk sahibi olan küçük veya kısıtlı kişi adına gerçekleştirilir.

Kira beyanında kritik eşikler nelerdir?

2025 yılında kira geliri elde edenler için Mart 2026’da uygulanacak olan istisna ve beyan sınırları netleşmiştir. İşte cebinizi doğrudan ilgilendiren o rakamlar:

Konut kira gelir istisnası 47.000 TL. Ama herkes yararlanamayacak. Ayrıntılar bir sonraki soruda.

Stopajlı işyeri kira geliri beyan sınırı 330.000 TL: Eğer kiraya verdiğiniz yer bir iş yeriyse ve kiracınız kira ödemesi yaparken sizin adınıza vergi kesintisi (stopaj) yapıyorsa, kural değişir. 2025 yılı brüt iş yeri kira geliriniz 330.000 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermezsiniz; çünkü verginiz zaten kiracı tarafından yıl içinde ödenmiş kabul edilir. Ancak brüt kira geliriniz bu sınırı bir kuruş aşarsa, bu kez gelirin tamamını beyan etmek zorundasınız. Beyan ettiğinizde, yıl içinde kiracının ödediği vergileri, hesaplanan verginizden düşme hakkına sahip olursunuz.

ÖNEMLİ: Stopajlı iş yeri kira gelirleri elde eden hissedarların, kendi hissesine karşılık gelen gelirlerinin brüt tutarı 2025 yılı için beyanname verme sınırı olan 330.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Yani, söz konusu eşik her bir hissedar için ayrı ayrı dikkate alınır.

Stopajsız kira geliri beyan sınırı 18.000 TL: Bazı durumlarda iş yeri kiracısı vergi kesintisi yapmaz. 2025 yılı için bu sınır 18.000 TL’dir ve bu tutarı aşan her kuruş beyan edilmek zorundadır.