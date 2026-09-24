Değişik alanlarda ve ortamlarda, değişik nedenlerle bağırıp çağırıyor, başkalarını karalayıp suçluyor, övünme ve böbürlenmeyle atıp tutuyorsunuz. Peki sizler ne yapıyorsunuz? Halkın sorunlarıyla ne ölçüde ilgileniyor, çözümlenip giderilmesine nasıl katkı veriyorsunuz, görevlerinize ne kadar özen gösteriyor ve yetkilerinizi ne biçimde kullanıyorsunuz? Aklınıza geleni, kuralları gözetmeden yaparken kişisel ya da örgütsel amacınız için görevinizi kötüye kullanıp kullanmadığınızı vicdan terazisine vuruyor musunuz? Ayırdında mısınız, olanların, olmayanların? Yıkılanların, yıkımların? Yananların, sönenlerin? Bozulanların, tükenenlerin? Duyuyor musunuz çığlıklarını hastaların, kimsesizlerin, ekmek-aş bekleyenlerin, ocağını yakmakta ve tenceresini doldurup sofrasını kurmakta güçlük çeken anaların yakınmasını? İzleyip düşünüyor musunuz, birbirine eklenen sorunları, hukuksuzluk, adaletsizlik, aykırılık, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, hırsızlık, ayrıcalık... Ve değişik suçları? İnanç sömürüsünü, kadınlara saldırıları, kaynağı kuşkulu gelirleri, görkemli yaşamları? Görüyor musunuz ilâç, defter, kalem ve giyecekle ayakkabı arayanları? Bağımlıları, dilencileri, mafyaları? Yine sizler... Yaşıyor musunuz olanaksızlıktan, yetersizlikten evine eli boş dönen babaların duygu çöküntüsünü? Genç aydınların işsizliğini? Memurun, emeklinin, işçinin yaşam güçlüğünü? İşçilerin, çiftçilerin, çalışanların çektiklerinin ayırdında mısınız? Sanatçıların, özellikle yansız bağımsız basın kesiminin katlandıklarını biliyor musunuz? Yurttaşlık sorumluluğu, en önemli insanlık yükümlülüğüdür. Bu sorumluluk başta ülkemizin tüm doğal varlıkları, tarihsel değerleri, yurttaşları, düzen ve güven sağlayıcı kuralları, yasal kurumları, edinimleri, kazanımları olmak üzere somut ve soyut yapısına sahip çıkmayı gerektirir. Hukuka saygı ve bağlılık, çağdaşlığın yadsınmaz gereğidir. Çağdaşlık, insan olmanın, insanlık gereklerini taşıyarak savunmanın ve korumanın adıdır. Tutum ve davranışlarıyla insanlığını yitirenlerin toplumsal kınanması en ağır yaptırımdır.