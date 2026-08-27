El emeği, zihin emeği, bakım emeği, öğretme emeği, iyileştirme emeği, yazma emeği, dinleme emeği... Bunların hepsi insanın dünyaya kattığı sessiz değerdir. Boş oturmak yalnız zaman kaybı değildir; insanın kendine karşı savurganlığıdır. Ama çalışmak da yalnız daha çok kazanmak için yapılırsa eksik kalır. Gerçek emek, insanı geliştirir, başkasına yarar sağlar, yaşamı onarır, topluma güven verir, insan, çalışırken dünyaya küçük de olsa bir düzen katar. Dağınıklığı toplar, eksikliği tamamlar, karanlığa bir çizgi ışık düşürür. Bir öğretmenin her gün aynı sabırla sınıfa girmesi, bir hekimin yorgun gözlerle hastasını dinlemesi, bir işçinin sabah soğuğunda yola çıkması, bir annenin gece uykusundan vazgeçmesi, bir babanın belli etmediği kaygıyla evine ekmek taşıması, bir hâkimin dosyaya yalnız kâğıt değil insan kaderi diye bakması, bir öğrencinin yılmadan öğrenmeye çalışması... Bunlar yaşamın gerçek mimarlığıdır. İnsan, en çok da kendini yapar. Kendini yapmak kolay değildir. Taş kesmekten, demir dövmekten, yol açmaktan daha zordur kimi zaman. Çünkü insanın içindeki ham madde karışıktır: korku, arzu, kıskançlık, iyilik, öfke, sevgi, bencillik, merhamet, kibir, umut... Bunların içinde ölçüyü bulmak gerekir. Kendi iç karanlığını tanımayan, başkasına ışık olamaz. Kendi nefsini tartmayan, adaleti doğru tartamaz. Kendi acısını anlamayan, başkasına kolay hüküm verir. Bu yüzden yaşamın büyük okulu, önce insanın kendisiyle başlar. Kendi yalanını görmek, kendi savurganlığını fark etmek, kendi kırıcı sözünü duymak, kendi haksızlığından dönmek, kendi tembelliğini yenmek, kendi kibrini azaltmak... Bunlar görünmeyen ama en gerekli derslerdir. İnsan bu dersleri geçmeden, dış dünyada ne kadar parlarsa parlasın, içinde eksik kalır. Bugünün insanı hız içinde yaşıyor. Her şey çabuk olsun isteniyor: başarı çabuk, ün çabuk, para çabuk, karar çabuk, öfke çabuk, hüküm çabuk. Ama insan ruhu bu kadar hızlı olgunlaşmaz. Ağaç bile meyvesini mevsiminde verir. Çocuk zamanla büyür. Yaralar zamanla kapanır. Bilgelik zamanla gelir. Aceleyle kazanılan çok şey, sabırla kazanılan karakterin yerini tutmaz. Bu çağın büyük yanılgısı, görünmeyi var olmak sanmasıdır. Yaşamın okulu, insanı tam da bu sorularla sınar. Kimi sınavların sonucu hemen görülmez. Bir iyiliğin meyvesi yıllar sonra çıkar. Bir doğru söz, bir çocuğun zihninde saklanır ve zamanı gelince yol olur. Bir haksızlığa karşı duruş, o gün yenilmiş gibi görünür; ama başka bir yürekte cesaret bırakır. Bir emek boşa gitmiş sanılır; fakat görünmeyen bir yerde kök salar. İyi işler tohum gibidir. Toprak altında uzun süre sessiz kalabilir; ama yok olmaz. İnsan iyilikten umudunu kesmemelidir. Emekten usanmamalıdır. Acıdan bütünüyle kararmamalıdır. Kayıptan sonra sevgiyi inkâr etmemelidir.