Yay burcunda bir dolunaya doğru ilerliyoruz eski çiftçi almanaklarında buna ‘’Çilek Dolunayı’’ diyorlar. Umarım çilek gibi tatlı bir şeyler, beraberinde getirir, ama bu konuda kuşkuluyum. Zira, 11 Haziran’da saat 10.43’te 20 derece Yay burcunda gerçekleşecek bu dolunay, Aslan burcunda seyreden Mars ile uyumlu açı yapıyor. Bu da dünyayı etkileyen liderler için ideal bir harekete geçme zamanı yaratabilir. Gözü kara ve cesaretli kararlar alınabilir, düğmeye basılabilir. Bu dolunayla birlikte uluslararası ilişkiler bağlamında daha da yoğun konuşacağımız isimler Vladimir Putin, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu olacak. Buna ilaveten Kıbrıs meselesini çok konuşacağız ve bu alanda stresler artacak gibi gözüküyor.

ARDI ARDINA STRESLİ AÇILAR

Venüs ve Plüton arasındaki dik açının etkili olması, parasal konulardaki streslere işaret ederken, Merkür ve Satürn arasındaki dik açı iletişim kesintilerine işaret ediyor olabilir. Mars ve Uranüs arasındaki dik açının da bu hafta kesinleşecek olması, askeri alanda beklenmedik manevraların yanı sıra, isyankar bir enerji atmosferini beraberinde getirebilir. 10 Temmuz’da Yengeç burcuna geçiş yapacak Jüpiter’in Merkür ile birlikte, Koç burcundaki Satürn ve Neptün ile dik açıları finansal piyasalarda ve ticari alanda büyük krizleri tetikleyebilir. İletişim ve elektrik kesintileri ve bunun neticesinde gündelik işlerin rahatça yürütülmesinin engellenmesi, işlemlerin yapılmasında zorluklarla karşılaşılması gibi riskler de mevcut. Dolayısıyla, Amerikan yerlilerinin ifadesiyle “Çilek Dolunayı” piyasaların ifadesiyle “Çile Dolunayı” haline dönüşebilir! Dolunayı takip eden iki haftalık süreç politik ve finansal açıdan hayli stresli olacağı benzer!

ULUSLARARASI ALANDA AGRESİF HAREKETLENME

Yay uluslararası demek, yani herhangi bir konunun daha genişlemesi büyümesi uluslararası alanda yansıma bulması demek. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler demek, dış ticaret demek. Mars ile açıda olması rekabet demek, kavga demek. Mars silah demek, saldırılar demek, rekabet demek. Ve Mars liderleri temsil eden Aslan burcunda seyrediyor. Liderler arası güç çekişmelerinin had safhaya varacağı bir sürece ilerliyor olabiliriz. Beklenmedik askeri hareketlenmeler ve saldırılar, politik çalkantıların yanı sıra ticaret ve finans alanında da çalkantıları tetikleyebilir.

TRUMP İÇİN EN ÖNEMLİ ZAMANLAR

ABD Başkanı Donald Trump bu dolunayda Mars Dönüşü yaşayacak. Bu da Trump’ın çok daha agresif ve cesur kararlar alabileceğini gösteriyor. Tabii kendisi de risk altında ve saldırı almaya açık olacak. Trump’ın Güneş Dönüşü olarak tanımladığımız yeni yaş haritasında da bu çık belirgin gözüküyor. Bir taraftan İran’a yönelik kararlar alabilirken, diğer taraftan kendisine problem çıkartma ihtimali olan herkesin üzerine gidebilir. Dolunay ABD astroloji haritasının Mars derecesini de tetikliyor. Haliyle ticaret savaşlarının yanı sıra, sıcak savaş gibi bazı durumları, askeri alandaki hareketlenmeyi ya da kendi içinde kutuplaşma ve agresyon yaşanmasını, protestoları da tetikleyebilir. Bu konuyu detaylı biçimde işlediğim videoyu izlemek için tıklayınız https://youtu.be/yEjeTR_e5ec

NETANYAHU’NUN HARİTASI TETİKLENİYOR!

İsrail Başbakanı Netanyahu da bu dolunayda Mars Dönüşü yaşayacak. Yani yaklaşık iki yılda bir gerçekleşen en aktif, cesaretli, gözü kara zamanlarında olacak. İsrail astroloji haritasında da Mars Aslan burcunda ve bu sıralar daha agresif ve saldırgan bir profil çizeceklerini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu planlarını hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. İran’a yönelik saldırı planları devreye sokulabilir. İran astroloji haritasının yükseleni Aslan, oradan Mars geçişi olurken, Yay dolunayı da İran astroloji haritasının Mars derecesini tetikliyor. Özetle: İran’a yönelik saldırgan tavır iyice belirginleşebilir.

PUTİN’İN HARİTASI TETİKLENİYOR

Yay burcundaki dolunay ve Aslan burcundaki Mars, Vladimir Putin’in Mars derecesini tetikliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Putin’in daha aktif, agresif, saldırgan bir profil çizmesi muhtemeldir. Rusya astroloji haritasındaki Mars derecesini de tetikleyen Yay dolunayı, Rusya’nın düğmeye basma zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. Sadece Ukrayna değil, Avrupa ülkelerine yönelik saldırı olasılığının çok artacağı bir sürece giriyor olabiliriz. Haliyle, Putin’in agresif hareketleri, dolunayı takip eden iki haftalık süreçte ticaret ve para piyasalarını olumsuz yönde etkileyebilir.

KIBRIS MESELESİ

Karadeniz üzerinden aşağı inen Mars hattı Ankara’ya da yakın izdüşüyor. Ankara’nın politik anlamda aktif, mücadeleli bir süreçte olacağını gösteriyor. Akdeniz’e inen bu hat Kıbrıs üzerinden de geçiyor. Kıbrıs astroloji haritasının Mars Dönüşü devreye giriyor. Özetle, Kıbrıs meselesi önümüzdeki günlerde daha da kızışacak gibi gözüküyor.

ZİRVE NOKTASI 15 HAZİRAN

Dolunay ile açı bağlantısı olan Mars’ın Uranüs ile dik açısı da 1 Haziran’daki dolunaya ve devamındaki günlere damga vuracak gibi gözüküyor. Mars ve Uranüs arasındaki doksan derecelik dik açı 15 Haziran’da kesinleşiyor. Sert, sarsıcı, patlayıcı bir enerji akışını ifade eden bu stresli açı, nükleer veya benzeri silahlarla ya da nükleer santrallerle ilgili agresyona da dikkat çekiyor. Mars ve Uranüs arasındaki stresli açılar büyük kazalarla ilişkilendirilir. Bazen uçak kazalarıyla da karşılaşabiliyoruz.

ETKİLİ DEPREM VE YANARDAĞ PATLAMASI

Gerek yermerkezli gerekse güneşmerkezli astroloji haritaları 9-16 Haziran arasında sismik aktivitede önemli ölçüde artık, büyük deprem riskini gösteriyor. Bu konuda detaylı bilgiyi Sözcü Gazetesinden Nesli Leyla Şenol’a verdiğim röportajda bulabilirsiniz. https://www.sozcu.com.tr/son-depremleri-bilen-unlu-astrolog-uyardi-9-haziran-a-dikkat-p180518 Yanardağ aktivitesinin de artacağı ve bölgesel anlamda günlük hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek kadar riskli hale dönüşebileceği bir zaman dilimine ilerliyor olabiliriz.

YANGINLARA DİKKAT!

Aslan burcunda yükselen Mars, sıcak ve kuru doğasını Aslan burcunda daha da pekiştiriyor. Satürn ve Neptün Koç burcunda, sıcak ve kuru niteliği arttırıyor. Mars’ın ufuk düzlemiyle çakışma hattının bulunduğumuz bölgeden, ülkemizden de geçiyor olması, aşırı sıcak hava koşullarına ve yangınlara dikkat çekiyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Bu dolunay Türkiye astroloji haritasının 6.evine denk geliyor. Dünya Astrolojisi türünde 6.ev kamu görevlileri ve kamu hizmetlileriyle, memurlarla, sağlık hizmetleri ve kurumlarıyla, halkın sağlık sorunlarıyla, TSK gibi askeri kurumlarla ve hizmetlerle, küçük hayvanlarla ilişkilendirilir. Yay dolunayı bu konuların vurgu kazanacağını işaret ediyor.

JÜPİTER YENGEÇ BURCUNA GEÇİYOR!

Jüpiter en büyük iyicil etkiye sahip gezegen olarak nitelendirilir. Jüpiter’in geçiş yaptığı burcun özelliklerini genişletir. Büyük iyicil Jüpiter, 10 Haziran’da (00:01’de) Yengeç burcuna geçiyor. Dolayısıyla Yengeç burcuyla temsil edilen ev, yuva, aile, vatan, millet, gelenekler, koruma, gözetme, yardımlaşma, vicdan gibi nitelikler gündelik hayatımızda vurgu kazanmaya başlayacak. Dayanışma ve yardımlaşma arzusu da artacak.

MİLLİYETÇİLİK YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR!

Jüpiter’in hangi burçtan geçiş yaptığı kolektif ve kişisel olarak hangi temalarda genişleme ve gelişim yaşayacağımızı gösterir. Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Dünya Astrolojisinde Yengeç burcu tutuculuk, muhafazakarlık, milliyetçilik gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Jüpiter’in Yengeç burcundan geçmeye başlamasıyla birlikte, takip eden bir yıl boyunca bu kavramlar, özellikle de milliyetçilik yükselişe geçebilir. Yabancılara veya mültecilere yönelik eleştiriler veya bu konudaki gerginlikler de artabilir.

TOPLUMSAL OLAYLAR TETİKLENEBİLİR!

İyicil Jüpiter Yengeç burcuna geçer geçmez, Koç burcunda seyretmekte olan Satürn ve Neptün ikilisiyle dik açısı da tetiklenecek. Haliyle, kaotik ve gergin bir atmosfer oluşacak. Toplumsal olaylar tetiklenebilir ve büyüyebilir. Türkiye astroloji haritası açısından da çok önemli, zira ülkemiz haritasının halkımızı temsil eden 1.evinden, yönetici figürleri temsil eden 10.evine oluşacak dik açı, Hükümet ve yöneticilerine yönelik eleştirel ve karşı duruş sergileyen kişilerin seslerinin yükselebileceğini düşündürüyor. Mars-Uranüs karesinin de etkili olacağı önümüzdeki hafta sonlarında baş kaldırı ve isyan duyguları tetiklenebilir, genişleyen protestoları ve/veya önemli toplumsal olayları beraberinde getirebilir.

İSTANBUL’U ÇOK KONUŞACAĞIZ

Yengeç burcu kapsamına giren şehirler arasında İstanbul da yer alır. İstanbul’un astroloji haritasında Jüpiter Yengeç burcundadır ve aynı burçta yerleşen Venüs ile kavuşumdadır. Jüpiter’in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte İstanbul daha fazla konuşulacak, dış bazında da yer alacak. Turizm, kültürel faaliyetlerin yanı sıra, politik anlamda da çok konuşulacak. Dış politikanın merkezinde olacak. Ama iç politikanın da öyle! Kanal İstanbul’u çok konuşacağız...

TÜRKİYE İÇİN ŞANS VE FIRSATLAR ARTABİLİR

Jüpiter geçişini Türkiye astroloji haritasının 1.evinden alacağımız için, bölgede gelişen olaylar içinde bize bazı şans ve fırsatlar da çıkabilir. Dış politikada bazı başarılar gelebilir. Denizlerle ilgili konularda da yine olumlu gelişmeler yakalanabilir. Deniz yetki alanlarımız genişleyebilir. Denizler üzerinden ticaret alanında olumlu gelişmeler kaydedilebilir.

HANGİ İŞLER KAZANDIRACAK?

Jüpiter’in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte şans ve fırsatların konu başlıkları değişiyor: Ev, aile, yuva, gayrimenkul, deniz kenarı yerler, milli konular, geleneksel ve yöresel yiyecekler, esnaflık, turizm, otelcilik, pansiyonculuk gibi işlerde olumlu gelişmeler olasıdır. Bu geçiş gümüş fiyatlarına da olumlu yansıyabilir. 2025 yılının başından bu yana altına nazaran daha düşük prim yapan gümüş arayı kapatabilir.

EKONOMİDE KRİZ BÜYÜYOR!

Jüpiter ve Satürn arasındaki dik açının çok etkili olacağı bir haftaya giriyoruz. Dolayısıyla ekonomi açısından haberler hiç de iyi değil! Geçtiğimiz aylara nazaran çok daha kritik bir haftaya giriyoruz. Para denilince akla Jüpiter ve Venüs gelir. Jüpiter’in Satürn ile dik açısının yanı sıra, Venüs’ün Plüton ile dik açısı da önümüzdeki günlerde etkili olacak. Bu, para krizi demektir. Piyasalarla kriz ihtimalini gösterir. Hafta başından itibaren kendini göstermeye başlayabilir. 13-15 Haziran arasındaki günlerde stresler büyüyebilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü hayli stresli gözüküyor. Büyük riskler almamalı. Seyahatlerde, yollarda dikkatli olmakta fayda var.

Salı günü genelinde sağlık ve şifa konularında güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Ev, aile, yuva, gayrimenkuller, milli ve ulusal konular vurgu kazanmaya başlıyor.

Çarşamba günü 10:43 itibariyle dolunayın zirve noktasına varıyoruz. Merkür-Venüs altmışlığının etkili olacağı gün genelinde, dolunayın stresli enerjisini yaratıcı aktivitelerle uğraşarak olumlu yönde kullanabiliriz.

Perşembe günü iletişim kesintilerine açık gözüküyor. Haftanın en stresli günlerinden birindeyiz. Ticaret ve para piyasalarına dikkat!

Cuma günü otorite figürleri açısından kadersel denebilecek bazı stresli gelişmeler açık olacağız. Öne çıkan figürlerin yön ve karar değişiklikleri, piyasaların da yön değiştirmesine sebep olabilir!

Cumartesi gününün ilk yarısında sağlık ve şifa konularına, sakarlıklara dikkat! Akşam saatlerinde sosyalleşmek açısından verimli bir zaman diliminde olacağız.

Pazar günü boyunca elektrikli bir atmosferde olacağımız anlaşılıyor. Sert ve sarsıcı durumlar ve olaylar, protestolar devreye girebilir.