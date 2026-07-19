Halk heyecanla bekliyor... Yeni Parti doğmak üzere... CHP şu anda doğum sancıları çekiyor! Özgür Özel ve arkadaşları için CHP’den ayrılmak (psikolojik olarak) gerçekten zor ama başka bir çare de görünmüyor. “Yeni Parti” kuruldu diyelim... Seçimlerde şansı ne olabilir? Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı Yeni Parti’nin, Butlan Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinden çok daha fazla oy alacağı kesin! Kılıçdaroğlu ve onun tayfası (iktidarın çıkarlarına hizmet ettikleri için) siyaseten ölmüş durumdalar ama farkında değiller! Yeni Parti’nin seçimlerdeki şansı konusunda değişik kuruluşların yaptığı çeşitli anketler var. Tüm anketlerde sonuçların birbirine yakın çıkması dikkat çekicidir. Hemen hepsinde “Yeni Parti” birinci çıkıyor. Hem de hayli açık oy farkıyla... ★★★ “İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung” işbirliğiyle yapılan “Mutlak Butlan ve Yeni Parti, Algılar, Kanaatler, Tutumlar” başlıklı son araştırmanın sonuçlarına göre Özgür Özel’in Yeni Parti’si yüzde 35.6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 27.8 oyla, Yeni Parti’nin yüzde 7.8 gerisinde kaldı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ise sadece yüzde 5.1 olarak ölçüldü. Kılıçdaroğlu bu oranla seçim barajı altında kalıyor ve onun partisi Meclis’e giremiyor! Bence normal bir sonuç! Aslına bakarsanız kendi adıma Kılıçdaroğlu’nun CHP’si için yüzde 5.1 oranının bile çok olduğu kanısındayım. Seçimlerde bu rakamın yarısı kadar (yüzde 2.5) oranında oy alabilirse öpüp başına koymalı diye düşünüyorum. ★★★ 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada Türkiye genelinde 20 kentteki 1985 kişiyle görüşüldüğü açıklandı. Buna göre: - Butlan kararı meşru bulunmuyor. - Süreç, Özgür Özel’i öne çıkardı. - Taban, CHP logosundan ayrılmaya hazır. - Yeni Parti siyaset tablosunu çok değiştiriyor. - Oy göçü geniş bir tabana yayıldı. - Yeni Parti’nin (Kadrolarını genişletme kapasitesine bağlı olarak ve mevcut CHP’den farkını net olarak ortaya koyması şartı ile) yüzde 30’dan yüzde 49’a kadar genişleme potansiyeli var.” Anlaşılan, Türk siyasetinde büyük bir değişim olacak! Özel’e bir dost tavsiyesi! Bir okurum (Ali Billuh) gönderdiği mektupta “Butlan Başkan Kılıçdaroğlu ‘İktidara yürüyen CHP’ye çelme takan adam’ olarak tarihe geçecek” diye yazıyor. Bir başka okurum (Can İnceler) Kılıçdaroğlu baltayı eline almış, ormanda ağaç keser gibi CHP’yi parçalıyor. Amacı, AKP’yi bir kez daha iktidar yapmak!” diyor. CHP konusunda çok sayıda mesaj alıyorum. Ortada ilginç bir durum var. Bazı okurlarım “Ailece hep CHP markasına oy verdik. Sevdalı olduğumuz bu markadan, bu logodan vaz geçmek bile bize hüzün veriyor!” diyorlar. Duygusal bir durum bu ama aklın yolundan şaşmamak gerekiyor. Bu arada Özgür Özel’e de bir dosttan ciddi bir uyarı var. Diyor ki: “Özgür Özel’in ağabeyi değil, babası yaşında sayılırım. Beni dinler mi bilmiyorum ama ona bir tavsiyem var: Ne olur fazla yüksekten atmasın. Evet, hep ‘Kazanacağız’ desin ama, cuma günkü Kırıkkale mitinginde olduğu gibi ‘Yüzde 60, yüzde 70 oyla iktidar olacağız’ diye uçuk rakamlar telaffuz etmesin... Bir büyüğü olarak ona tavsiyem mübalağadan kaçınmasıdır!” TEBESSÜM Yol gösteren çok ama... Ülkede işler ters gidince yol gösteren çok oluyor ama bunların çoğu hiçbir işe yaramıyor! Nasreddin Hoca’nın öyküsündeki, gibi... Hoca’nın eşeğini çalmışlar... Herkes Hoca’yı suçluyor: “Gece uyumasaydın...” “Eşeği daha sıkı bağlasaydın...” “Uyanık olup hırsızı yakalasaydın...” Hoca dinlemiş dinlemiş, sonra “Hepsi iyi hoş da” demiş “Bu eşeği çalan hırsızın hiç mi suçu yok yahu?” GÜNÜN SÖZÜ Yeryüzünde her şey değişir ama hiçbir şey yok olmaz!