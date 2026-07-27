Televizyonda bir sezon daha sona erdi. Diziler tatile girdi, yapım şirketleri yeni sezon için mutfağa çekildi. Geride kalan sezona baktığımızda ise reyting listelerindeki dram hegemonyasının pek değişmediğini görüyoruz.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat ve Halef: Köklerin Çağrısı sezonun en çok izlenen yapımları oldu. Ekranda farklı isimler, farklı yüzler vardı ama hikâyelerin kesişim noktası hep aynıydı: Ağır dram, gerilim, intikam, aile sırları ve bitmeyen çatışmalar.

Oysa hayat zaten yeterince ağır... Gün boyu ekonomik sıkıntılarla, yoğun gündemle, iş koşturmacasıyla uğraşıyoruz. Akşam eve geldiğimizde çoğumuzun ihtiyacı yeni bir gerilim yüklenmek değil; bir saatliğine de olsa yüzümüzü güldürecek, kafamızı dağıtacak samimi bir hikâyeye sığınmak.

Ne yazık ki kaliteli komedi dizileri artık ana akım ekranlarda kendine yer bulamıyor.

Doğu ve Kahkaha Özlemi

Geçen sezon bu özlemi benim için bir nebze olsun gideren yapım Doğu oldu. Doğu Demirkol'un yazıp başrolünde oynadığı dizi, izleyiciyi sadece güldürmedi; Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinde yuhalanarak başlayan bir hayalin, yıllar sonra Nuri Bilge Ceylan ile çalışmaya ve Cannes Film Festivali'ne uzanan ilham verici yolculuğunu anlattı. Güldürürken umut veren, hafızada yer eden nadir işlerdendi.

Peki yapımcılar neden komediden kaçıyor?

Bu soruya Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinin yapımcılarından Faruk Turgut'un verdiği yanıt, aslında sektörün acı gerçeklerini gözler önüne seriyor. Turgut'a göre Türk komedisi bizim yerel kültürümüze ve mizah anlayışımıza özgü olduğu için yurt dışı pazarında dram kadar ilgi görmüyor. Yapımcılar ve kanallar da uluslararası satış gelirlerini kaybetmemek adına tercihlerini ağırlıklı olarak yurt dışında alıcısı hazır olan "kadın dramalarından" yana kullanıyor.

Ticari açıdan bu tercih anlaşılabilir. Ancak işin bir de izleyici tarafı var... Çünkü her sezon farklı isimlerle karşımıza çıkan dizilerin büyük bölümü aynı duyguları, aynı mağduriyetleri ve benzer çatışmaları tekrar tekrar önümüze koyuyor. Oysa iyi kurgulanmış bir komedi de en az bir dram kadar iz bırakabilir, yıllarca hafızalarda yaşayabilir.

Yeni sezonda kahkaha var mı?

Keşke bu soruya gönül rahatlığıyla "Evet, bu sezon biraz olsun güleceğiz" diyebilsek. Ancak mevcut tablo bunun tam tersini söylüyor. Reyting kaygıları, uluslararası döviz gelirleri ve yapımcıların garanti yatırımlara yönelmesi değişmediği sürece ekranlarda yine ağır dramların hüküm sürdüğünü göreceğiz.

Kısacası yeni sezonda da ekran karşısında kahkahadan çok gözyaşı vaat ediliyor. Kaliteli bir komedi dizisini özleyenler için bekleyiş ise maalesef bir süre daha devam edecek.