Dün bu satırları yazarken Çeşme İlçe Jandarma Konutanlığı görevlileri ile bilirkişiler, yangının başladığı yer olan Ildır’da incelemelerini sürdürüyorlardı. Alevlerin yakıp geçtiği İzmir merkezli diğer yörelerde de yapılacak araştırmalar sonucunda yangınların İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın dediği gibi elektrik iletim hatlarından çıkıp çıkmadığı netleşecek.

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Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili Av. İnan Akgün Alp, İzmir Valisi’nin kamuoyuna yaptığı “Ildır, Ödemiş, Seferihisar ve Foça’da çıkan orman yangınlarının tamamının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığı yönündeki” açıklamaları üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.“İhmalin bedelini doğa ödüyor!” diyen Milletvekili Alp, Bakan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

- İzmir’in çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının enerji nakil hatlarıyla ilgisi olup olmadığına dair Bakanlığınızın yürüttüğü herhangi bir teknik inceleme veya denetim süreci var mıdır?

- Söz konusu yangınlara neden olduğu iddia edilen iletim hatlarının bakım ve kontrol yükümlülüğü hangi elektrik dağıtım şirketine aittir? Bu şirketin son bir yıl içinde ilgili bölgelerde gerçekleştirdiği bakım faaliyetleri nelerdir?

- Elektrik dağıtım şirketlerinin ormanlık alanlardan geçen hatlara yönelik periyodik bakım ve temizlik yükümlülükleri nelerdir? Bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği nasıl denetlenmektedir?

- İzmir’deki yangınlara ilişkin sorumluluğu tespit edilen şirket veya kurumlara yönelik bir idari veya hukuki işlem başlatılmış mıdır?

- Bakanlığınızın elektrik dağıtım şirketlerinin benzer ihmallerini önlemeye yönelik yürüttüğü herhangi bir denetim, ceza veya yaptırım uygulaması bulunmakta mıdır? Varsa detayları nelerdir?

- Enerji iletim hatlarından kaynaklanan orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni bir yasal ya da idari düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

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Çeşme Yarımada Çevre Derneği ve Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler ise 9 Eylül Gazetesi’nden Özge Uyanıklar’a konuşarak yangınlar konusunda yıllardır süren ihmalleri dile getirdi. Güler, yıllardır uyarılmasına rağmen yenilenmeyen, “Nuh Nebi’den kalma” elektrik hatlarının bugün yaşanan felaketin en büyük nedeni olduğunu vurgulayarak, “Bu yangın göz göre göre geldi. Kimse sorumluluk almadı, kimse hesap vermedi” dedi.

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Ahmet Güler şunları söyledi:

“Çeşme ve Ege’nin en büyük elektrik dağıtım şirketi biliyorsunuz; Gediz Elektrik.

Gediz Elektrik, Bereket Enerji’nin bir kuruluşu. Ne yazık ki Bereket Enerji, dağıtım yaptığı bölgelerde aldığı elektrik dağıtım ihalelerinde şartnamelere uymadı. Aldığından beri buralara yeterli yatırımı yapmadı. Eski trafolar, çok eski elektrik hatları var. Çeşme gibi bir yerde biz yıllardır inanılmaz elektrik kesintileri yaşıyoruz. Çünkü hatlar ve trafolar 1970’lerden kalma ve gereken yatırım yapılmamış durumda.”

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Bölgede daha önce de defalarca yangın çıktığını söyleyen Güler şöyle devam etti:

“Bu yangın Çayağzı dediğimiz yerde oldu. Bu yörede elektrik hatlarının kısa devre yapması, kontak yapması sekizinci kez yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda burada yedi defa elektrik hatları kaynaklı yangınlar çıkmıştı.

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Özellikle yaz aylarında, klima kullanımının yoğun olduğu dönemlerde hatlar çok ısınıyor. Hatlara değen kuşlar veya ağaç dalları nedeniyle kıvılcım çıkıyor. Bölge de çok kuru olduğu için hemen yangın başlıyor.

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Bu kez yangın, batıdan 85 km hızla esen rüzgar nedeniyle ilerleyerek neredeyse Çeşme’nin içine kadar ulaştı. Ne yazık ki bu konuda büyük bir ihmalkârlık yapılıyor ve kimse bunun hesabını sormuyor.

Amerika’daki TÜGVA’ya Kızılay üzerinden 8 milyon dolar bağış yapan şirket, işte bu Bereket Enerji’dir. Amerika’ya 8 milyon dolar Kızılay üzerinden bağış yaparken, burada elektrik hatlarına veya altyapıya gereken yatırımı yapmadılar. Ne İzmir’e, ne Çeşme’ye, ne de başka dağıtım bölgelerine...

Sağ olsun Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, başka illerden gelen ekipler... Bolu Belediyesi’nden bile itfaiye ekipleri geldi. Hepsi yoğun bir çaba içinde yangını söndürmeye çalıştılar. Minnet duyduğumuz orman işçileri canları pahasına giriştikleri ateşle imtihanlarında maalesef şehit bile verdiler. Uçaklar da devrede. Ama tehlike henüz tamamen geçmiş değil...”

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Aynı şirkete ait İzmir Bostanlı’daki bir trafo da geçenlerde patlayarak yanmış ve bölgede oturanlar büyük tehlike atlatmışlardı.

Kendisine gelen yüklü elektrik faturalarını -yaşadıkları ekonomik güçlüklere karşın- gününde ödeyen vatandaş, elektrik iletim şirketlerinden gereken yatırımları yapmamalarının hesabının bir an önce sorulmasını istiyor.