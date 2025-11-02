5 Kasım’da Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay Ay’ın bu yıl Dünya’ya en yakın noktasındayken gerçekleşen bir SÜPERAY. Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya en yakın geçişini yaptığı sırada gerçekleşen bir yeniaya veya dolunaya süperay denir. Böylesi dönemlerde Ay normalden daha parlak ve büyük gözükür. Tabii ki bizler üzerinde de daha fazla etki yaratır. Aşağıda dolunayın astroloji haritasını görmektesiniz.

RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİR

Her dolunay döneminde Dünyanın alanında ekstra iyonizasyon olur ve biyolojik hayat daha fazla etkilenir. Bu esnada pozitif iyon girişi geçici olarak daha fazla olduğundan, insanlar ve hayvanlar üzerinde yarattığı etki daha fazla ve rahatsız edicidir. Bazı bilim insanları dolunay zamanlarında geniş bir elektromanyetik dalga yelpazesinin insanı sürekli bir bombardımana tuttuğunu bildirmektedir. Dünya negatif yüklüdür, ama dolunayda pozitif yüklü hale gelir. Çünkü Ay Güneşin enerjisini Dünyaya yansıtır. İnsanlar da negatif yüklü olduklarından bu değişiklikten etkilenirler ve bu bazı hassas kişilerde rahatsızlığa neden olur.

LUNATİK: AY İLE İLİŞKİLENDİRİLEN RUH HALİ

Dolunay zamanlarında bazı hassas kişiler daha fazla etkilenir. Huzursuz bir mizaca sahip kişiler diğerlerinden daha abartılı tepkiler verebilir, kendilerine ve etraflarındakilere huzursuzluk yayabilirler. Zaten akıllarında olanı ortaya dökerler, yani tavırları daha belirginleşir. Bazen etkilenme aşırı safhalara varabilir ve böyle durumlarda adeta cinnet hali yaşanabilir. Şiddete meyilli insanlar şiddet içeren eylemlere yönelebilirler. Dolunay zamanlarında intiharların, psikozların, trafik kazalarının ve kalp krizi nedenli ölümlerin arttığı bilinmektedir. Ciddi derecede bozuk bir ruh halini ifade eden Lunatik teriminin kullanılması boşuna değildir ve dolunay döneminde ay çılgınlığı ya da lunatik terimi kullanılan delilikler yaşanabilir. Diğer ay fazlarında da psikotik davranışlar görülebilse de, bu oran dolunaydaki kadar fazla değildir.

ÜRETKENLİK ARTIŞI

Sadece olumsuz tarafından ele almayalım. Dolunay zamanları yaratıcılığın da çok arttığı zamanlardır aynı zamanda. Ortaya bir ürün koyma zamanlarıdır. Bu vakte kadar belirginleşmemiş durumların artık görünür bir duruma gelmesine yönelik etkiler taşır. Boğa burcu üretmekle alakalıdır. Dolayısıyla bu dolunay ortaya bir ürün çıkarma potansiyeli de taşır. Her ne kadar karşıt açı zıtlaşmayı ifade etse de tek başına hareket etmekten ziyade birlikte hareket etmek üzere karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunma ve etkileşme enerjisi taşır. Böylelikle zıtlıklardan bir şeyler üretilebilir, ortaya çıkarılabilir.

JEOMANYETİK FIRTINA

Dolunay döneminde, Dünyanın elektromanyetik alanında ekstra iyonizasyon olur. Bu dönemde Ay, Dünyanın arkasındaki manyetik kuyruktadır ve buradan yaklaşık 4 günde çıkarak manyetik kuyrukta akıma neden olur. Bu akım Dünyaya çarparak bir çeşit manyetik fırtına oluşturur. Buna jeomanyetik fırtına denir. Ayrıca Ay’ın Dünya’ya en yakın dönemlerinde tropik fırtınalar kasırgaya dönüşebilir. Merkür ve Mars’ın Uranüs ile hizalandığı ve Merkür’ün gerilemeye hazırlandığı dolunay civarındaki günlerde ekstren hava koşulları da görebiliriz.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

Her ne kadar Ay Boğa burcunda, sabit bir burçta dolunay yapıyor ise de hızlı harekette ve maksimum kuzey deklinasyona çıkarken olacak. Böylesi dönemlerde dolunay etkileri daha baskın ve çabuk görülür. Hava Durumu araştırmacısı Ken Ring, Ay’ın ekvatorun kuzey ya da güneyindeki maksimum deklinasyonlarında olduğu dönemlerin depremsel açıdan riskli dönemler olduğunu belirtmektedir. Ay bu pozisyonlarda yaklaşık 3 gün kalır ve buradayken tektonik plaklara önemli bir gerilim uygular. Merhum astrolog Ed Tamblin incelediği 14 önemli deprem örneğinin 12’sinde Ay’ın ekvatorun kuzeyinde olduğunu fark etmiştir. Belirttiğimiz üzere, bu dolunay esnasında Ay maksimum kuzey deklinasyona varmak üzeredir.

DOLUNAYIN ÖNCESİ VE SONRASI

Astrolog Riacard Nolle’ye göre Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu (Perigee) dönemlerinin yeniay veya dolunayla çakıştığı ve onun SÜPERAY olarak tanımladığı zamanlarda doğal afetlerde artış olur. Nolle, bu riskin en fazla SÜPERAY’dan, yani Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna denk gelen yeniay veya dolunaydan 30 saat öncesi ile 30 saat sonrası gibi bir zaman aralığında olduğunu söylüyor. Bu zaman zarfında 5 ve üzeri depremlerin, volkan patlamalarının ve kasırgaların daha sık görüldüğünü örnekleriyle anlatır.

3-9 KASIM ARASINA DİKKAT!

Dolunaydan üç gün öncesinden itibaren temkinli olmakta fayda var. Dolunay esnasında da aktif olan Venüs-Jüpiter karesi 3 Kasım’da, Mars-Uranüs karşıtlığı 4 Kasım’da, Venüs-Plüton karesi 8 Kasım’da kesinleşiyor. Bu da etkili deprem riskinin 3-9 Kasım aralığında olabileceğini düşündürüyor. Kazaların da arttığı böylesi dönemlerde yolculuklarda ve trafikte araç kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır. Mars-Uranüs karşıtlığı uçaklarla ilgili mekanik ve elektronik sorunlara da işaret etmekte, kazalara dikkat çekmektedir.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

Boğa dolunayı haritasının gezegenlerinin bulunduğumuz bölgeye iz düşümlerine baktığımızda, Satürn/Neptün Meridyen çakışmasının Marmara ve Ege üzerinden geçtiğini görüyoruz. Haliyle bu bölgelerimizde sismik aktivite artışı olasıdır. Satürn ve Neptün Balık burcunda gerilemekte oldukları için, deniz depremleri veya kıyı şeridinde yer alan beldelerde sismik aktivite artışı daha muhtemeldir. Bu bir süper dolunay olduğu için ve stresli açılar da etkili olduğu için en azından orta büyüklükte veya büyük depremler de görülebilir.

YENİ ZAMLAR KAPIDA MI?

Venüs-Jüpiter karesinin etkili olması, enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasına veya bazı şeylerin fiyatlarının yükselmesine işaret ediyor olabilir. 1 Kasım’dan itibaren etkili olan bu gergin açı 3 Kasım Pazartesi günü kesinleşiyor. Lüks tüketime yönelik eşyaların veya benzer şeylerin fiyatlarında enteresan artışlar görebiliriz.

KRİPTO’YA DİKKAT!

Merkür’den sonra Mars’ın da Uranüs ile karşıt açısının etkili olduğu 10 Ekim civarındaki günlerde Kripto’da çöküş vardı. Bu kez yermerkezli Merkür-Uranüs karşıtlığının ardından, Mars-Uranüs karşıtlığının kesinleşeceği 4 Kasım civarı dikkat etmek gereken yeni bir tarihe işaret ediyor olabilir.

FİNANS PİYASALARINDA ÇALKANTI

Ay’ın Kiron-Jüpiter-Venüs T-karesini tetikleyeceği 4 Kasım’da piyasalarda çalkantı, sıkıntı olabilir. 5 Kasım dolunayı sonrasında Venüs-Plüton karesinin de etkili olması, önümüzdeki hafta sonunda para piyasalarında sıkıntıyı, düşüşü anlatıyor olabilir. Bu bağlamda, özellikle 7 Kasım Cuma günü dikkat çekiyor. Piyasada işlem yapanların uyanık ve temkinli olmasında fayda vardır.

ULUSLARARASI ALANDA AGRESYON

4 Kasım Salı günü aksiyon gezegeni Mars Yay burcuna geçiyor. Yay burcu uluslararası alandaki gelişmeleri, dış seyahatleri, dini ve inançlarla ilgili konuları temsil eder. Mars’ın bu burçtan geçiş yapacağı 15 Aralık’a kadarki süreçte saydığımız konularda hareketlilik ve agresyon dikkat çekici biçimde artabilir. Askeri konular hareketlenebilir. Vladimir Putin ve Rusya astroloji haritasında Mars Yay burcunda olduğu için, Rusya’nın daha aktif ve agresif aksiyon alacağı bir zaman dilimine doğru ilerliyor olabiliriz. Mars’ın Rusya ve Putin haritalarını tetikleyeceği tarihler Kasım ayı sonlarından başlıyor. 21 Eylül’deki güneş tutulması derecesini tetikleyeceği Aralık ayı ortasında da (13-14 Aralık civarında) bu konuda agresyon, saldırgan bir tavır ve şiddet artabilir. Savaş atmosferi genişleme eğilimi gösterebilir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Yay burcu Türkiye astroloji haritasının 6.evine iz düşüyor. Astrolojik 6.ev diğer anlamlarının yanı sıra askeri konularla, ordu ve donanmayla ilişkilendirilir. Türkiye astroloji haritasının ilerletmesinde de Yay burcunda ilerleyen Mars’ın tetikleneceği Kasım ve Aralık ayları askeri konularda, güvenlikle ilgili temalarda ve yatırımlarda hareketlenmeyi de beraberinde getirebilir.

SERT VE PATLAYICI

4 Kasım’da kesinleşen Mars-Uranüs karşıtlığı sert ve patlayıcı olaylara ve gelişmelere işaret ediyor. Sakarlıklara kazalara dikkat! Uranüs uçan cisimlerle, uçaklarla, uydularla, teknoloji sistemleriyle, elektrikli ve elektronik şeylerle alakalıdır. Bu konularda dikkatli ve uyanık olmamızda fayda var. Nükleerle ilgili konular da Uranüs ile bağdaştırılır.

GÜÇ GÖSTERİSİ

Mars-Plüton altmışlığının etkili olduğu 6 Kasım Perşembe gününde güç ve gövde gösterisine şahit olabiliriz. Biz de kendimizi daha etkili bir şekilde ortaya koymak, dozunda cesaretle risk almak için yine Perşembe gününü kullanabiliriz.

İLİŞKİLERDE TUTKU ÖNE ÇIKIYOR

İlişkiler gezegeni Venüs 7 Kasım Cuma günü Akrep burcuna geçiyor. İlişkilerde tutkular vurgu kazanmaya başlıyor. Hemen ardından Venüs-Plüton karesi etkinleşiyor. Bu da ilişkilerde ödeştirme duygusunu tetikleyebilir. Gereksiz kıskançlıklar ve içlenmeler ilişkinin ayarını bozabilir.

GÜVENLİK KONUSU VURGU KAZANIYOR!

8 Kasım Cumartesi sabahı sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcuna geri dönüyor. Boğa burcunun ana temasında olan şeylerden iki tanesi maddi ve fiziksel güvence ihtiyacıdır. Bu konuda tedirgin edici gelişmeleri Uranüs’ün Boğa burcunda seyredeceği Nisan ayına kadarki süreçte deneyimleyebiliriz.

İŞ BİRLİĞİ YARATIN!

Otorite ve kendini ifadeyi temsil eden Güneş’in Ay Düğümleriyle uyumlu açıda olacağı 8 Kasım Cumartesi günü yapacağımız işlerde iş birliği içerisinde olmak bize kazandırabilir ve güçlü ilerleme kaydedebiliriz.

MERKÜR GERİLEMESİ BAŞLIYOR!

İletişimin gezegeni Merkür 9 Kasım Pazar gecesi 6 derece Yay burcunda gerilemesine başlıyor. Merkür geri harekette iken girişeceğimiz yeni işlerde, yapacağımız sözleşmelerde koşullar beklenmedik şekilde yön değiştirebilir. Yapılacak sözleşmelerde, muhtemelen belge veya bilgi eksikliği söz konusu olabilir. Bu yüzden Merkür geri harekette iken önemli adımlar atmamakta fayda vardır. Eğer atmak durumunda isek, bu şartlarda içinde bulunacağımız şartları çok iyi değerlendirmeli, gelecekte karşılaşacağımız olası problemlerin önlemlerini almalı, imzalamamız gereken belgeleri çok iyi okumalı, yeni satın alacağımız şeyleri çok iyi kontrol etmeli, parasal alışverişlerimizde dikkatli olmalıyız. Merkür her türlü bilgi ve belgeleri, iletişimle ilgili araç gereçleri de temsil ettiğinden, gerileme dönemlerinde özellikle bilgisayarların iyi korunması, önemli bilgilerin yedeklenmesinde fayda vardır.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

1 Kasım’da Venüs’ün Satürn ve Neptün ile hizalanması dikkat çekiyor. 2 Kasım’da Merkür-Uranüs arasındaki dik açı elektromanyetik alanda türbülans ihtimalini akla getiriyor. Sismik aktivitede artışı da beraberinde getirebilir. 5 Kasım’daki Merkür-Mars karesi sert söylemlere ve şiddetli olaylara işaret ediyor. 6 Kasım’da kesinleşecek Merkür-Jüpiter üçgeniyse önemli bilgilerin paylaşımlarının yoğunlaşacağını gösteriyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

3 Kasım Pazartesi günü bizi aşırılığa ve abartılara çeken etkiler devrede olacak. Finans ve ekonomi açısından da dengesiz, abartılı artışlara işaret eden Venüs-Jüpiter açısı, gereksiz harcamalardan ve müsriflik­ten de kaçınmamız gerektiğini gösteriyor.

4 Kasım Salı günü sert ve şiddetli olaylara, patlamalara, kazalara, kavga ve savaş atmosferini geren olaylara işaret açık gözüküyor. Akşam saatleri duygusal açıdan dengesizliğe ve gerginliklere davetiye çıkartı­yor, dikkat!

5 Kasım Çarşamba günü 16:19’da SÜPER dolunayın zirve noktasına varıyoruz. Duygular zirve noktasına varıyor. Maddi ve fiziksel güvence arzumuzun vurgu kazandığı bir gündeyiz. Güvenceli ve garantici hareket etmek isabetli olur.

6 Kasım Perşembe günü dozunda riskler alabilir, dengeli bir cesaret ve giri­şimcilikle kendimizi etkili bir şekilde ortaya koyabiliriz. Olgun ve tecrübeli kişilerle yapa­cağımız işlerden olumlu sonuçlar alabiliriz. Gece saatlerinde ise hayli riskli, sert ve patlayıcı etkilerin hakim olduğu bir atmos­ferde olacağız. Yolculuklarda, trafikte dikkat! İletişime, haberleşmeye dikkat! Ateşleyici, çatışmacı ortamlar, askeri konularda gergin­likler olasıdır.

7 Kasım Cuma günü anlaşmazlıklara açık olacağız. Piyasalarda çalkantı, beklen­medik durum ve yön değişiklikleri olasıdır. Yazım içerisinde anlattığım konulara tekrar dikkat çekmek isterim! Özel ve sosyal ilişki­ler açısından gergin bir gündeyiz. Karşımız­dakilerin üzerine fazla gitmemek, ödeştirme­si davranışlardan uzak durmak isabetli olur.

8 Kasım Cumartesi gününün ilk ya­rısında yanılgılara açık olabiliriz. Gereksiz kıskançlıklar ve içlenmeler ilişkinin ayarını bozabilir. İlişkiler açısından verimli, keyifli ve eğlenceli aktiviteler için de çok uygun gece saatlerini değerlendirebiliriz.

9 Kasım Pazar günü duygusal konu­lar, ailevi temalar öne çıkıyor. Sevdiğimiz insanlarla, önem verdiğimiz kişilerle bir ara­ya gelmek için harika bir gündeyiz. Merkür bugünden itibaren geri harekete başlıyor. Eğitim, yayıncılık, seyahatler, uluslararası işler, ithalat, ihracat, hukuksal konularda bazı gerilemeler ve sorunlar yaşamamak için önlem almamızda fayda var.