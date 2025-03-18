Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Kurulu (UKOME) toplantısında Adana’da toplu taşım ücretlerinin yeniden zamlandığı haberi geldi.

Edinilen bilgilere göre 16 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni ücret tarifesi şu şekilde olacak:

Minibüs fiyatları: Öğrenci: 17 TL, tam yolcu: 30 TL araç kart ücreti: 35 TL

Özel halk otobüsleri ücretleri: Öğrenci: 16,50 TL, öğretmenler: 27 TL, tam yolcu: 29 TL, araç kart ücreti: 35 TL

Belediye otobüsleri ve metro ücretleri: Öğrenci: 13 TL, öğretmen: 23 TL, tam yolcu: 27 TL

Şimdi yukarıdaki bu tablo ışığında söylemek istediğim ve sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın dikkatini çekmek istediğim iki konu var birincisi şu ki; akaryakıta yapılan zamlar ve yüksek enflasyon elbette ki her kesim gibi ulaşım sektörünü de zorluyor ve fiyatların yükselmesi kaçınılmaz oluyor.

Ancak, ulaşım zammı yapılırken her şehrin hatta her bölgenin özellikleri dikkate alınarak zamlar ele alınmalı.

Bakın İstanbul’da bir öğrenci 13 TL, bir sivil ise 35 TL verip metrobüse biniyor ama bu parayla 21 durak gidebiliyor. Ki, metrobüsün her bir durağının arası genellikle 2 km’den daha az değil.

Adana’da da 100.Yıl’dan binip Yüreğir Devlet Hastanesi’ne ya da Sarıçam’dan binip Yeşiloba’ya gidecek bir kişi için bu rakam normal sayılabilir. Fakat Turgut Özal’dan binip Duygu Cafe’de, Baraj Yolu’ndan binip Şehir Hastanesi’nde, Cemalpaşa’dan binip İnönü Parkı’nda inecek kişiler de aynı parayı ödüyorlar ki bu saydığım mesafelerin arası 3-5 km ancak.

Bu yüzden Adana’da kesinlikle kademeli bir fiyat sistemi uygulanmalı.

Az km giden az ücret, çok km giden çok ücret ödenmeli.

Gülbahçesi’nden binerek İboosman’a gidecek olan bir kişinin 35 TL ödemesi mantığı olacak şey değil.

Zeydan Başkan’ın dikkatini çekmek istediğim ikinci konu ise, yazdığım fiyat listesinde görüleceği gibi belediye otobüsleri fiyatlarındaki cazibenin vatandaş açısından yitirilmiş olması ve belediye otobüsü fiyatlarıyla özel halk otobüsü fiyatlarının birbirine çok yaklaştırılmış olması.

Bu durum kesinlikle vatandaşın özel halk otobüsünü tercih etmesine neden olacaktır.

Çünkü vatandaş durakta beklese bir saat, yarım saat sonra gelecek otobüsü beklemek yerine iki lira daha fazla verip özel halk otobüsüne binecektir.

Çünkü belediye otobüsünde tam yolcu ücreti 27 Tl iken halk otobüsünde 29 TL’dir.

İki TL’lik fiyat farkı için kim, zaten sayıları çok az olan belediye otobüsü seferlerini beklesin ki.

Bu fiyatlandırmayı kim yaptı bilemem ama sanki özel halk otobüsçüleri kazansın, belediye otobüsleri tercih edilmesin gibi bir yaklaşım olmuş.

Ya da belediye otobüslerine yaşlı ve engelliler çokça bindikleri için fazla kalabalık olmasın diye mi böyle bir şey yaptılar bilemem.

Fakat böyle düşünüldüyse bu da yanlış bir düşüncedir ve doğrusu Adanalı yolcuyu özel halk otobüslerine yönlendirmek değil, belediye otobüslerinin sayısını artırmak olmalıdır.

Özetle, bu fiyatlar Adana için gerçekçi rakamların üstünde, dar gelirli vatandaşı zorlayacak rakamlardır ve kademeli fiyat listesi derhal hayata geçirilmeli, belediye otobüslerinin fiyatları cazip hale getirecek biçimde düşürülmeli, otobüslerin sayısı artırılmalıdır.

Sayın Zeydan Karalar’ın göreve geldiğinden bu yana birçok başarılı hizmetini takdir ederken ne yazık ki en sıkıntılı olduğu konuların başında bence ulaşım konusu ekmektedir ve Adana halkı, ulaşımdaki ne fiyatlardan, ne belediye otobüslerinin sefer sayısından, ne özel halk otobüslerinden gördüğü muameleden hiç de memnun değildir!..

Vatandaş iki kişi belediye otobüsüyle bir yere gidip gelecek olsa, 120 TL.

Eğer iki vasıta ile bir yere gidecek olsa 240 TL.

Böyle bir fiyatlandırma olabilir mi?

Sosyal demokrat belediyecilik dar gelirli, emekçi halkın cebini düşünmeyi, hayatını kolaylaştırmayı da gerektirir.

Evet emekli için yardım yapıyorsunuz, güzel…

Dar gelirli için kent lokantalarında 50 TL’ye yemek veriyorsunuz, çok güzel…

Fakat bu konuda da belediye elini taşın altına koymalı.

Dar gelirlinin sırtına bir büyük yük de belediyeler vasıtasıyla yüklenmemeli.

İşin çözümü, belediye otobüsleri sayısını ve seferlerini artırmak, kademeli fiyat sistemi uygulamak ve mesafe başına alınan ulaşım ücretini düşürmektir.

Yoğun programı nedeniyle belki bu konuya yeterince kafa yatıramamış olan Zeydan Karalar’a biz halkın içinden gelen bu gerçekleri söyleyelim dedik.

“Dost acı söylermiş”

Biz de doğruları söylüyoruz…