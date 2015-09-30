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İşte CHP’nin seçim şarkısı!

CHP, 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanacağı seçim şarkısını yayınladı.

18:2330 Eylül 2015
Gündem
CHP, 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanacağı seçim şarkısını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Ankara’daki ATO Kongre Merkezi’nde, açıklanan seçim bildirgesinin ardından; seçim kampanyasında kullanılacak ‘Önce Türkiye’ isimli seçim şarkısı da yayınlandı. Partinin seçim bildirgesiyle aynı adı taşıyan seçim şarkısının sözleri, şöyle:

“Bismillahlı şarkı” da direten AKP, “İnşallah”ı yasaklatmaya çalışmış

Foto:DHA

Bismillah...

Bismillah…

“Hep beraber
1 Kasım’da
Önce eşitlik
Önce insan
Önce birlik
Önce Türkiye
Önce Türkiye
Bak aziz geleceğe
Yüreği sevgi dolu
Büyük umudumuzun
Adı Kılıçdaroğlu
Hep beraber
1 Kasım’da
Önce gelecek
Önce insan
Önce birlik
Önce Türkiye
Önce Türkiye

Demokrasi aşkıyla
Çıktık biz yola yine
Sevdamızdır memleket
Biz dönmeyiz geriye

Hep beraber
1 Kasım’da
Önce Türkiye
Önce insan
Önce birlik
Önce Türkiye

Hey,
Önce Türkiye
Hey,
Önce Türkiye
Hey”

ŞEHİT HABERLERİ DOLAYISIYLA SEÇİM MÜZİĞİ TANITILMAMIŞTI

Ankara’daki ATO Kongre Merkezi’nde, CHP’nin 1 Kasım seçimleri için ‘Önce Türkiye’ başlıklı, 227 sayfalık seçim bildirgesinin açıklandığı salonda toplantı boyunca müzik çalınmamıştı. CHP’nin anonsçusu Barış Bozkurt, bugün gerçekleştirilen Seçim Bildirgesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda müzik çalınmayacağını “Gelen şehit haberleri dolayısıyla toplantıda müzik çalmıyoruz. Kampanya müziğimizi daha sonra kullanacağız” sözleriyle duyurmuştu. Kılıçdaroğlu ise seçim bildirgesini açıklarken, şehitler nedeniyle toplantıda müziğe yer vermediklerini belirterek “Bugün müziğimiz yoktu, şehitlerimiz olduğu için” demişti.  (DHA)

Son güncelleme: 16:0604.04.2017
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