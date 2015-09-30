İşte CHP’nin seçim şarkısı!

CHP, 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanacağı seçim şarkısını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Ankara’daki ATO Kongre Merkezi’nde, açıklanan seçim bildirgesinin ardından; seçim kampanyasında kullanılacak ‘Önce Türkiye’ isimli seçim şarkısı da yayınlandı. Partinin seçim bildirgesiyle aynı adı taşıyan seçim şarkısının sözleri, şöyle:

“Hep beraber

1 Kasım’da

Önce eşitlik

Önce insan

Önce birlik

Önce Türkiye

Önce Türkiye

Bak aziz geleceğe

Yüreği sevgi dolu

Büyük umudumuzun

Adı Kılıçdaroğlu

Hep beraber

1 Kasım’da

Önce gelecek

Önce insan

Önce birlik

Önce Türkiye

Önce Türkiye

Demokrasi aşkıyla

Çıktık biz yola yine

Sevdamızdır memleket

Biz dönmeyiz geriye

Hep beraber

1 Kasım’da

Önce Türkiye

Önce insan

Önce birlik

Önce Türkiye

Hey,

Önce Türkiye

Hey,

Önce Türkiye

Hey”

ŞEHİT HABERLERİ DOLAYISIYLA SEÇİM MÜZİĞİ TANITILMAMIŞTI

Ankara’daki ATO Kongre Merkezi’nde, CHP’nin 1 Kasım seçimleri için ‘Önce Türkiye’ başlıklı, 227 sayfalık seçim bildirgesinin açıklandığı salonda toplantı boyunca müzik çalınmamıştı. CHP’nin anonsçusu Barış Bozkurt, bugün gerçekleştirilen Seçim Bildirgesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda müzik çalınmayacağını “Gelen şehit haberleri dolayısıyla toplantıda müzik çalmıyoruz. Kampanya müziğimizi daha sonra kullanacağız” sözleriyle duyurmuştu. Kılıçdaroğlu ise seçim bildirgesini açıklarken, şehitler nedeniyle toplantıda müziğe yer vermediklerini belirterek “Bugün müziğimiz yoktu, şehitlerimiz olduğu için” demişti. (DHA)