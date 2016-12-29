Netanyahu hakkında soruşturma başlatılıyor

İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında iki konuda polisin cezai inceleme başlatması yönünde talimat verdi. İncelemenin kapsamı hakkında bilgi verilmedi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili kontrollerin “hâlâ devam ettiği ve bunun iddia edilenlerin teyidi veya reddi anlamına gelmediğini” belirtti.

Sözcü, “Başsavcı, polis ve savcılar yakın işbirliği içinde çalışıyor. İnceleme hakkında kamuya açıklama, zamanı gelince yapılacaktır” dedi.

Reuters’ın haber hakkındaki sorularına Netanyahu’nun makamından cevap gelmedi.

Channel 10 televizyonu, Başsavcı Avihai Mandelblit’in polisin önceden haber vererek Netanyahu’yu sorgulamasına izin verdiğini, sorgu tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini belirtti.

Netanyahu bir süre önce, İsrail’in Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk iddialarını reddetmişti. Başbakan bu konunda muhtemel bir çıkar çatışması olduğunu iddia eden basındaki haberleri yalanlamıştı.

DENİZALTI ALIMINDA SORUN

İsrail, 1.5 milyar dolara Almanya’nın ThyssenKrupp Marine Systems şirketinden üç yeni denizaltı için sipariş vermişti. Ancak İsrail medyası satışta aracılık yapan İsrailli işadamı Miki Gabor’un, kendisini temsil etmesi için tuttuğu avukatın, Netanyahu’nun özel avukatı David Shimron olduğunu ortaya çıkardı.

Netanyahu ve Shimron bu ilişkide bir yanlışlık olduğunu kabul etmiyorlar.

Shimron, çıkar çatışması doğmaması için denizaltı alım konusunu Başbakan’la hiç konuşmadığını söylemişti.

Channel 10 televizyonu, başsavcının incelediği iki dosyadan daha ciddi olanının konusunun ise, henüz basına sızdırılmadığını belirtti.