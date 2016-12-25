Bosna Hersek batığı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Bosna Hersek ortaklığı dört yıl önce bitti ancak 19.7 milyon Euro’luk zararın hesabını veren olmadı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Bosna Hersek ortaklığı dört yıl önce bitti ancak 19.7 milyon Euro’luk zararın hesabını veren olmadı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuyu TBMM gündemine taşıdı.

THY, 2008'de yüzde 49'unu satın aldığı Bosna Hersek Hava Yolları ile ortaklığını, 2012 yılında sonlandırmış ve hisseleri ücretsiz iade etmişti. THY'nin o dönem Bosna Hersek Ofisi'nin başına getirilen isim de AKP'nin kurucu üyesi eski milletvekili Hüseyin Kansu'nun oğlu Ahmet Salih Kansu olmuştu.

BU ZARAR NE OLACAK?

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, yüzde 49.12'si kamuya ait olan THY'nin 19.7 milyon Euro zararla Bosna Hersek ortaklığını devretmek zorunda kaldığını hatırlattı. Kurumun uğradığı zararla ilgili bir araştırma yapılıp yapılmadığını soran Arslan, yetkililer hakkında ne tür bir işlem yapıldığının da açıklanmasını istedi. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, THY ile kurumsal bir bağları olmadığına işaret ederek bu soruların cevabını Maliye Bakanlığı'ndan isteyeceğini açıkladı.

TAKİPTEYİZ

CHP'li Kazım Arslan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, hükümetin getirdiği bir düzenleme ile THY'nin Sayıştay denetiminden kaçırıldığını belirterek, kamunun parasının kimler ve nasıl tarafından harcandığını ve uğratılan zararın takipçisi olacağını söyledi. Aslan, THY'nin bu ortaklığı 2012 yılında sona erdirmesine karşın kamu zararı konusunda hiç kimsenin hesap vermediğini kaydetti.