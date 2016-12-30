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Dolarda son durum

Noel tatilinin etkisiyle piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Dolar/TL sabaha 3.51-3.52 bandında başladı.
Sozcu.com.tr
08:4230 Aralık 2016
Ekonomi
Dolarda son durum
Noel tatilinin etkisiyle piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Dolar/TL sabaha 3.51-3.52 bandında başladı.

Noel tatilinin etkisiyle piyasalar yeni yıla sakin bir havayla girerken dolar/TL sabah saatlerinde 3.5158/3.5205 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro aynı saatlerde 3.7043/3.7082 TL seviyesinde. Kapalıçarşı’da gram altın 130 TL, çeyrek altın 215 TL, yarım altın 430 TL, tam altın ise 852 TL’den alıcısını bulacak.

Altın fiyatları dört yılın ilk yıllık kazancını gerçekleştirerek yıllık bazda yüzde 9 artıda kapanmaya hazırlanırken, yılın son işlem gününde de hafif artış kaydediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,159.36 dolar oldu.

Öte yandan Varlık Barışı’nın 30 Haziran’a kadar uzatılmasını sağlayan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara Niğde otoyolu projesinin ihalesi ise 4 Nisan’da başlayacak.

Son güncelleme: 08:4430.12.2016
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