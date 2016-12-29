Kriz milyarderlere yaradı

PİYASALAR yıl boyunca Çin ekonomisindeki yavaşlama, İngiltere’nin AB’den ayrılık (Brexit) referandumu ve ABD Başkanlık yarışında Donald Trump’ın zaferi gibi olaylarla çalkalansa da, dolar milyarderleri servetlerini artırmayı bildi.

PİYASALAR yıl boyunca Çin ekonomisindeki yavaşlama, İngiltere'nin AB'den ayrılık (Brexit) referandumu ve ABD Başkanlık yarışında Donald Trump'ın zaferi gibi olaylarla çalkalansa da, dolar milyarderleri servetlerini artırmayı bildi. ABD yayın kuruluşu Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ndeki 200 kişinin serveti bir yıl içinde toplam 237 milyar dolar arttı. Geçen yıla göre yüzde 5.7'ye karşılık gelen bu artışla birlikte, 200 milyarderin toplam serveti 4.4 trilyon doları buldu. Zirveye adeta ‘abone' olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 27 Aralık 2015 itibarıyla 83.8 milyar dolar olan serveti, tam 1 yıl sonra yüzde 12'lik artışla 91.5 milyar dolar oldu. ABD'li yatırımcı Warren Buffett, 11.8 milyar dolarlık artışla servetini 74.1 milyar dolara yükselterek, sıralamada ikinci sıraya çıktı. Toplam yüzde 19'luk bu artışta, Trump'ın seçim zaferinin ardından ABD borsalarında görülen büyük yükseliş etkili oldu.

TRUMP KAZANDIRDI

Buffett dahil ABD'li birçok milyarderin açıkça Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı desteklemiş olmasına rağmen, servetlerinin seçim sonucunun açıklanmasından sonra 77 milyar dolar artması dikkat çekti. Listedekilerden servetini en çok artıran isim, yüzde 121'lik oranla ABD'li petrolcü Harold Hamm oldu. Hamm'ın serveti 8.4 milyar dolarlık artışla 15.3 milyar dolara ulaştı. Artış oranı bakımından onu başka bir ABD'li petrolcü olan Jeff Hildebrand (yüzde 83) izledi. Serveti büyük oranlarda artanlar arasında Rus uyruklu Andrey Melniçenko (yüzde 82), Vahid Alekberov (yüzde 77), Vladimir Lisin (yüzde 73), Genadi Timçenko (yüzde 73) dikkat çekti.

Serveti oran bakımından azalanlar arasında Nijeryalı Aliko Dangote (yüzde -32) başı çekti. Hindistanlı iş adamları Dilip Shanghvi (yüzde -23) ve Cyrus Poonawalla'nın (yüzde -22) servetleri de eridi.