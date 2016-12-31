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Son dakika adil kullanım kotası kaldırılıyor

İnternette adil kullanım kotasının 2018 yılında kaldırılacağı açıklandı.
12:0831 Aralık 2016
Ekonomi
Son dakika adil kullanım kotası kaldırılıyor
İnternette adil kullanım kotasının 2018 yılında kaldırılacağı açıklandı.

İnternet sağlayıcılarının ağ hizmetleri üzerinde yoğunluk olmaması sebebiyle uyguladıklarını söyledikleri adil kullanım kotası 2018 yılında kaldırılıyor.

Türkiye’de adil kullanım kotası miktarlarını Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) belirliyor.

Change.org üzerinde vatandaşlar adil kullanım kotasının kaldırılması için yıllar içerisinde defalarca imza kampanyaları düzenlemişti. An itibariyle 243 bin kullanıcı Adik Kullanım Kotası’nın kaldırılması için imza vermiş kurumda.

Adil kullanım kotası aşıldığı zaman vatandaşlar satın aldıkları internet paketindeki hızın çok daha altına düşüyor.

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Son güncelleme: 12:1431.12.2016
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