Türkiye neden karanlıkta kaldı?

Türkiye'nin batı illeri bir günden fazla süredir karanlıkta. Dün de kesintiler İstanbul'da devam edecek. Asıl soru bu gece yani yılbaşı akşamında elektriklerin olup olmayacağı... İşte uzmanlara göre batıyı karanlıkta bırakan elektrik kesintisinin üç sebebi...

Türkiye'nin batı illeri bir günden fazla süredir karanlıkta. Dün de kesintiler İstanbul'da devam edecek. Asıl soru bu gece yani yılbaşı akşamında elektriklerin olup olmayacağı... İşte uzmanlara göre batıyı karanlıkta bırakan elektrik kesintisinin üç sebebi...

Türkiye’nin özellikle batı bölgelerine dün akşam saatlerinden bu yana elektrik verilemiyor. Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre arıza ilk başta Anadolu’dan gelen ve İstanbul’u besleyen yedi farkı iletim hattının tamamının Sakarya’da kopmasından kaynaklandı.

Dün saat 16:00 sularında başlayan kesintiden sonra Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre saat 21:50 itibariyle İstanbul’un tamamına elektrik verildi. Akıllardaki asıl soru ise yılbaşı gecesi yani yarın elektriklerin ne olacağı? Vatandaş evde yılbaşı gecesini geçirirken karanlıkta kalacak mı? Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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3 NEDENİ VAR

Uzmanlara göre elektrik kesintisinin üç ana nedeni bulunuyor.

Bunlardan birincisi elektrik üreten doğalgaz santrallerine verilen doğalgazın BOTAŞ tarafından yüzde 90 oranında kesilmesi. Kesintinin sebebi evlerdeki yani hanehalkının ısınmasında kullanılacak doğalgaz arzında sıkıntı yaşanması.

İkinci sebep ise elektrik iletim hatlarının soğuk hava koşullarına dayanamıyor olması. Sakarya Bölgesi’nde yaşanan iletim hatları kopmasının buna örnek olduğu söyleniyor.

Üçüncü neden ise yaz saati uygulamasının devamı ile birlikte eletkrik tüketiminin ile son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkması.

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Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Profesör Necdet Pamir ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada kesintinin temelinde yalnış enerji politikaları olduğunu belirtti. Pamir, “Türkiye’nin tükettiği enerjinin yüzde 32’si doğalgaz ile karşılanıyor. İşin temelinde enerji tüketiminde aşırı doğalgaz var. Yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Yanlış bir kaynak seçimi bu. Yıllardır yenilenebilir enerjiye hakkıyla eğilmedik” diyor. Kış aylarında doğalgaz talebinin arttığına dikkat çeken Pamir, “Türkiye’nin şu an doğalgaz deposundan alabildiği 18 milyon metreküp günde. Bu yeterli değil” dedi. Necdet Pamir elektrik üretimimizde doğalgazın payının ciddi şekilde yüksek olduğunu belirterek barajlarda su kalmadıkça bu rakamın yükseldiğini söyledi.