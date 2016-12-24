Anayasa Komisyonu’nda tartışma

Meclis Anayasa Komisyonu'nda AKP'nin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi önergesi sonrasında tartışma çıktı.

TBMM Anayasa Komisyonunda AKP milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde önerge verdi. Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz almak istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’a yönelik, “Eşkıyalık yapma. Söz istiyorum. Ne yapıyorsun” demesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine CHP milletvekilleri tarafından AKP Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’e su atıldı. Komisyonda tartışmalar devam ediyor.

İHA