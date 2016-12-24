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FETÖ, Obama’nın yakınlarını okullarında bedava okutmuş

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda, Fetullah Gülen’in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama’nın akrabalarının Kenya’daki cemaat okullarında ‘ücretsiz’ okutulduğu bilgisine yer verildi.
Veli TOPRAK
06:1924 Aralık 2016
Gündem
FETÖ, Obama’nın yakınlarını okullarında bedava okutmuş
TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda, Fetullah Gülen’in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama’nın akrabalarının Kenya’daki cemaat okullarında ‘ücretsiz’ okutulduğu bilgisine yer verildi.

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun ön taslak raporunda, Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarının Kenya'daki cemaat okullarında ‘ücretsiz' okutulduğu bilgisine yer verildi. 936 sayfalık taslak rapor komisyon uzmanlarınca hazırlandı. Komisyon üyelerinin henüz okumadığı ve netleşmeyen raporda, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına geniş yer verildi. Örgütün,160 ülkeyi kapsayan ‘'Dev bir network' haline geldiği belirtilerek, Obama döneminde daha da geliştiklerine dikkat çekildi. Raporda, “Özellikle ABD ile ilişkilerine her zamankinden de özel bir önem vermiştir. ABD'deki örgüt okullarının sayısı bu dönemde hızla artmıştır. Üst düzey yetkililerle yakın ilişkiler geliştirilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmamış, seçim bağışlarında bulunulmuştur” denildi.

FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen Kenya'daki Light Koleji'yle ilgili haberler dünya basınında geniş yer bulmuştu.

FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen Kenya'daki Light Koleji'yle ilgili haberler dünya basınında geniş yer bulmuştu.

TALİMAT GÜLEN'DEN

Gülen'in talimatıyla Obama'nın Kenya'daki akrabalarının cemaat okuluna alındığı vurgulanan raporda şu tespit yapıldı: “FETÖ'nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama'nın başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır. Obama'nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Ahmet Kara'nın Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda, Obama'nın Kenya'da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.”

ABD Başkanı Obama'nın akrabaları da FETÖ ön taslak raporuna girdi.

ABD Başkanı Obama'nın akrabaları da FETÖ ön taslak raporuna girdi.

Son güncelleme: 06:3824.12.2016
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