İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

Marmara'da etkili olan fırtına ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Marmara'da etkili olan fırtına ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

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