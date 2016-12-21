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İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

Marmara'da etkili olan fırtına ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.
07:1821 Aralık 2016
Gündem
İDO ve BUDO’da sefer iptalleri
Marmara'da etkili olan fırtına ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

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Son güncelleme: 12:1721.12.2016
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