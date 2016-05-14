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Şehit cenazesinde ‘Şehzade Bilal’ tepkisi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde şehidin yakınları "Askerimiz vatan için değil Şehaze Bilal için şehit oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yavuz ALATAN
13:3614 Mayıs 2016
Gündem
Şehit cenazesinde ‘Şehzade Bilal’ tepkisi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde şehidin yakınları "Askerimiz vatan için değil Şehaze Bilal için şehit oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Astsubay Üstşavuş Mekan Şahin Ankara’da Kocatepe Camii’ndeki cenaze töreninde protesto gösterileri yapıldı.

Törende Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, şehidin babasını teselli etti. Törene AKP’li Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. (Fotoğraflar: Sözcü)

Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. (Fotoğraflar: Sözcü)

‘VATAN İÇİN DEĞİL ŞEHZADE BİLAL İÇİN ŞEHİT OLDU’

Cenazede Şahin’in akrabaları Türk bayraklı tişörtlerle yer alırken, akrabalar “Vatan için değil şehzade Bilal için şehit oldu” diyerek bağırdı ve şehitlerinin fotoğrafını gösterdiler.

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Törende ailenin anlattığı bir detay da gözyaşlarına neden oldu. Astsubay Şahin'in 5 yaşındaki oğlunun, uzayan saçlarını kestirmek için babasını beklediği ve ‘'Beni babam berbere götürsün'' diye beklediği anlatıldı.

OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ

Törende diğer şehit Üsteğmen Burak Abikebahşi'nin babası “Bugün oğlumun doğum günü, doğum gününde toprağa veriyoruz” dedi. Törene hükümetten sadece Milli Savuna Bakanı İsmet Yılmaz katıldı.

Törende CHP milletvekilleri şehit ailesinin yanında cenaze namazı kıldı. Bu sırada iki kişi CHP milletvekili Levent Gök’e ‘'Burada ne işiniz var” diye tepki gösterdi. Polis müdahalesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Töreni takip eden gazetecilere de polis tarafından müdahale edildi. Polis ve gazeteciler uzun süre tartıştı. İki şehit törenden sonra Cebeci Askeri şehitliğinde toprağa verildi.

Son güncelleme: 16:3312.04.2017
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