DHA, ödül töreninin yıldızı oldu

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) 2015 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Yarışması’nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Doğan Haber Ajansı 5 ödül kazandı.

AGC’nin her yıl düzenlediği Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Yarışması’nın ödülleri, EXPO 2016 Kongre Merkezi Lilyum Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Çok sayıda gazetecinin 2015 yılında yayımlanan eserleriyle katıldığı yarışmanın ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, davetliler katıldı. Tören, gazetecilerin 2015 yılında ürettikleri ve dereceye giren eserlerden oluşan sergisinin açılmasıyla başladı.

DHA Antalya Bürosu muhabirleri, AGC’nin yarışmasında 5 ödül birden aldı. En çok ödül alan medya kuruluşu DHA olurken, Mehmet Çınar ‘Çıraklıktan zirveye’ adlı eseriyle ‘Yazılı Haber- Röportaj’ dalında yılın gazetecisi seçildi. Televizyon ödüllerinde ‘Haber’ dalında Akif Arıcı, ‘Aspendos’a mermer hançeri’ haberiyle yılın gazetecisi olurken, DHA muhabirleri Hasan Özkay Yarışması kategorisinde de 3 ödül aldı. Mehmet Çınar ‘Demirel’i heykeli de uğurladı’ başlıklı eseriyle ‘Yılın Haber ı’ ödülünün sahibi oldu. ‘Ölümüne rekor’ başlıklı eseriyle Akif Arıcı ‘Yılın Spor ı’ ödülü kazanırken, İbrahim Laleli de ‘Dev dalga’ eseriyle ‘Yılın Çevre ı’ ödülünün sahibi oldu.

Her yıl verilen Nuri Dağtekin Özel Ödülü, bu yıl usta gazeteci Yavuz Donat’a verildi. Bu yıl iki kurum arasında karar kılınan AGC Kurum Özel Ödülü’nü ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile ASKA Hotels paylaştı.

Törenin açılış konuşmasını AGC Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Yeni, hiçbir kesimin arka bahçesi olmadıklarını tarafsız ve güvenilir yayın yaptıklarını kaydetti. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Yeni, 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi de meydanlarda Antalyalı gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 15 Temmuz darbe girişimine medyanın tüm gücüyle karşı durduğunu kaydetti. Demokrasi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden taviz vermediklerini kaydeden Kolaylı, “Sektörün sıkıntıları var. Hala internet yasamız yok. Önüne her gelen herkes gazeteci olabiliyor. Bir gazetecilik meslek yasasına ihtiyacımız var” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise gazetecilik mesleğinin zor olduğunu belirterek, Antalya basının her zaman çözümün tarafında olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, AGC için kamu yararına dernek kararı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Nuri Kolaylı, Bursa’da imparator gibi, ağa gibi. Ama Mevlüt Yeni Antalya’da züğürt ağa gibi. AGC’yi güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son derece objektif oluşturulan jüri ile başarılı çalışmaların ödüllendirildiğini söyleyerek, AGC’nin gazetecilik dışında Antalya’nın her alanında var olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, “Kamu yararını hak ediyor. Öğrencilere burs veriyor. Antalya’nın tanıtımı için çok çaba sarf ediyor. EXPO’nun başından sonuna kadar duyarlılık gösteren Antalya’daki gazeteciler oldu. Antalya EXPO’su katılımcı sayısı bakımından ikinci sırada. NATO Dış İlişkiler Toplantısı tüm dünyaya duyuruldu. G20 Zirvesi’ni tüm dünyaya duyurdunuz. Milli Takım’a da sahip çıkan da Antalya basınıdır” dedi.

Rusya’daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya’nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler. Hesabını da soracağız. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep’ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye’ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz” dedi.

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türkiye medyasının çok önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Antalya’da gazeteciler tüm Türkiye’de olduğu gibi darbe sonrası en güzel dayanışmayı sergiledi. Gazeteciler eleştirecekler de. İnternet düzenlemesi ile ilgili düzenleme istendi. Birçok düzenlememin yapılması gerekir. Kamu yararına dernek için başvuru yapılır ve bir an önce incelemelerin yapılması için heyet göndeririz. Kamu yararına dernek hüviyetine kavuşursunuz.”

ÖDÜL ALANLAR

AGC 2015 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Yarışması’nda ödül dağılımı şu şekilde oluştu:

YAZILI BASINDA YILIN GAZETECİLERİ

HABER

Yıldız Çiçek- Gazetebir- Tüp bebek skandalı

Engin Korkmaz- Körfez Gazetesi- Deniz fenerine restoran

ARAŞTIRMA – İNCELEME

Abdullah Yalçın- Hürses Gazetesi- İşte gizlenen falez raporu

RÖPORTAJ

Mehmet Çınar- DHA- Çıraklıktan zirveye

GÜNCEL YAZI

Ali Buldu- Akdeniz Gerçek Gazetesi- Barış bitti

Ali Murat Özgen- Sabah Akdeniz Gazetesi- Bu şarkılar da olmasa

SPOR

Umut Özen- İleri Gazetesi- Yiğit yiğit olalı böyle çile çekmedi

Sinan Özmüş- AA- Annesi sırtında taşıdı, o dünyaları taşıdı

TURİZM

Selçuk Sarı- Antalya Life- Esnaf 2015'te neler bekliyor

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

HABER

Akif Arıcı- DHA- Aspendos'a mermer hançeri

YILIN RADYO PROGRAMI

Süleyman Değer- TRT Antalya Radyosu- Kültürümüzden köşesi- Kütük atma geleneği

YILIN GAZETESİ (SAYFA DÜZENİ)

Nihat Saraç- Hürses Gazetesi- 10 Eylül 2015 tarihli 1.sayfa

HASAN ÖZKAY YARIŞMASI

YILIN HABER I

Mehmet Çınar- DHA- Demirel'i heykeli de uğurladı

YILIN SPOR I

Akif Arıcı- DHA- Ölümüne rekor

Süleyman Elçin- AA- Motorlu uçuş

YILIN TURİZM I

Oktay Özden- AA- Yolumuz uzun

YILIN ÇEVRE I

İbrahim Laleli- DHA- Dev dalga

DHA