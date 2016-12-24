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Trabzon Haberi: Engellilerle empati yaptılar

Engellilerle empati yaptılar
17:1724 Aralık 2016
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Engellilerle empati yaptılar
Engellilerle empati yaptılar

– TRABZON’da Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği'nin , toplumda farkındalık yaratmak için yaptığı etkinlikte, gözleri bezle bağlanan ve tekerlekli sandalyeye oturtulan vatandaşlar engelli olmanın zorluklarını yaşadı.
Atatürk Alanı'nda bir araya gelen Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği üyeleri adına konuşan Dernek Genel Sekreteri Emre Yanar, engelli vatandaşların toplumda görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, “Görme engelliler yaşamlarında birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bunlar da onlara tanınmamış olan haklardan kaynaklanıyor. Çevremizde birçok görme engelli vatandaşımız yaşıyor. Onları görmezden gelmemeli ve sorunlarının çözülmesine yardımcı olmalıyız. Amacımız engelli arkadaşlarımızın seslerini duyurabilmek” dedi.
Konuşma sonrasında çevredeki bazı vatandaşlar, gözleri bezle kapatıldıktan sonra yürütülerek, bazıları da tekerlekli sandalyeye oturtularak görme ve bedensel  engelli bireylerin yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı.  

 

 

DHA

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