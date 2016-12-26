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Konya Haberi: Konya'da eğitime kar engeli

Konya'da eğitime kar engeli
17:4026 Aralık 2016
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Konya'da eğitime kar engeli
Konya'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede, eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.
Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri ile Güneysınır, Taşkent, Hadim ve Çumra İlçeleri'nde ilk ve orta dereceli okullar, rehabilitasyon merkezileri yarın olmak üzere 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılayacağı belirtildi.

DHA

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