Yeni Anayasa anketinden çok konuşulacak sonuçlar

Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre, olası bir erken seçimde AKP oy kaybı yaşayacak, CHP ise oylarını artıracak. Ankete katılanların yüzde 58'si ise başkanlık sistemine karşı.

Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre, olası bir erken seçimde AKP oy kaybı yaşayacak, CHP ise oylarını artıracak. Ankete katılanların yüzde 58'si ise başkanlık sistemine karşı.

Gezici Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, olası bir erken seçimde AKP oy kaybı yaşarken, CHP ise oylarını artırıyor. Ankete katılanların yarısı ise HDP'ye asla ‘oy vermeyeceğini’ söylüyor. MHP seçmeninin ise “en kararsız” kitle olduğu gözleniyor. Ankete katılanların yüzde 57 ila 59'u da başkanlık sistemine karşı olduğunu beyan ediyor. AKP seçmeninin de ise başkanlık sistemine karşı olanların oranı yüzde 20 seviyesinde. İşte son anketten flaş sonuçlar;

Gezici Araştırma Şirketi 25 Kasım – 3 Aralık 2016 tarihleri arasında yaptığı Türkiye Geneli araştırma sonuçlarına göre, olası bir erken seçimde AKP'nin oy oranında düşüş gözlemlenirken, CHP'nin oy oranında az da olsa yükseliş olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan halkın olası bir erken seçimde “asla oy vermeyeceği partiler” incelendiğinde halkın yaklaşık yarısı asla HDP'ye oy vermeyeceğini ifade etti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy verilen parti ile olası bir seçimde oy vermek istenen parti arasındaki ilişki incelendiğinde, en kararsız grubun MHP'ye oy verenler olduğu görüldü.

İKİNCİ PARTİLER: HDP VE MHP

En kararlı grubun ise CHP ve HDP'ye oy verenler olduğu ortaya çıktı. Olası bir seçimde halkın hangi partiye oy vermek istediği ile istediği parti dışında ikinci olarak düşündüğü parti asındaki ilişki incelendiğinde, MHP'ye oy vermek isteyenlerin yaklaşık yarısı ikinci parti olarak AKP'yi düşünmekte.

AKP'ye oy verenlerin ise yarısından fazlası (yüzde 58,3'ü) ikinci parti olarak MHP'yi düşündüğünü ifade etti. CHP'ye oy vermek isteyenlerin ise çoğunluğu ikinci parti olarak AKP, MHP ve HDP dışındaki partileri tercih edeceğini ya da sandığa gitmeyeceğini (oy kullanmayacağını) belirtti. Olası bir seçimde ikinci olarak en çok düşünülen parti olarak MHP'nin düşünüldüğü ortaya çıktı.

CHP VE HDP'LİLER AB'YE GİRELİM, MHP VE AKP AB'YE GİRMEYELİM AĞIRLIKLI

CHP ve HDP'ye oy vermek isteyenlerin çoğunluğu Türkiye'nin AB'ye girmesini ifade ederken, MHP ve AKP'ye oy vermek isteyenlerin yaklaşık yarısı ise Türkiye'nin AB'ye girmesini istemediğini açıkladı.

‘Şuan bir seçim olsa oy verilmek istenen partiye oy verme nedenleri’ incelendiğinde, göze çarpan en önemli nedenlerin “savunulan değerler” olduğu görülürken, alternatif partilerin olmayışı, dini söylemlerin etkili olduğu gözlemlendi.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE YÜZDE 59 HAYIR

Araştırmaya katılan halkın yaklaşık yüzde 57- 59 bandında başkanlık sistemini desteklemediğini bildirdi. Desteklemeyenlerin çoğunluğunun olası bir seçimde CHP, MHP ve HDP'ye oy vermek isteyenler olduğu görülürken, AKP'ye oy vermek isteyenlerin de yaklaşık yüzde 20'si bir başka ifadeyle AKP'ye oy vermek isteyen her 5 kişiden 1'i başkanlık sistemini istemediğini vurguladı.

YENİ ANAYASAYA DESTEK YÜZDE 58

Başkanlık sistemine hayır diyenlerin partilere göre dağılımı şöyle:

AKP yüzde 20,5

CHP yüzde 93,7

MHP yüzde 64,2

HDP yüzde 95,3.

GENÇLER BAŞKANLIĞA KARŞI

Araştırmaya katılan halkın yaş grubu ile başkanlık sistemini destekleyip desteklememesi arasındaki ilişki incelendiğinde, gençlerin özellikle 36 yaş altı seçmenin başkanlık sisteminin gelmesini istemesi, 36 yaş üstü seçmenlere göre çok daha düşük olduğu ortaya çıktı. Başkanlık sisteminin gelip gelmemesi konusunda kararsız olan grubun çoğunluğunun ise 36 yaş üstü seçmenlerden oluştuğu belirtildi. Halkın yarısından fazlası yani, yüzde 58'i yeni anayasayı desteklediğini ifade etti.

CHP seçmenin yarısının yeni anayasaya destek verdiği görülüyor. CHP Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si anayasa konusunda iktidarla müzakere etmesini istedi. Araştırmaya katılan halkın yaş grubu ile yeni anayasayı isteyip istememesi arasındaki ilişki incelendiğinde, 18-27 yaş arası genç nüfusun yeni anayasayı isteme oranı 45 yaş üstü seçmene göre çok daha düşük olduğu belirlendi.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK, TERÖR VE SURİYELİLER

Ankete katılanlara göre, şu an ülkenin en önemli sorunları arasında; ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve terör olarak ortaya çıktı. Özellikle son zamanlardaki güvenlik problemleri, terör saldırıları halkın kaygılarını arttırdığı ortaya çıkardı. Bunun dışında azımsanmayacak bir grup da Suriyelilerin varlığını sorun olarak gördüğünü açıkladı.

ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 74, OHAL'E EVET YÜZDE 70

Halkın yüzde 74'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik politikalarını desteklediğini, yüzde 70,4'ü de OHAL'in devam etmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan ekonomik sıkıntının sorumlusu olarak halkın yüzde 67,6'sı “dış mihraklar” ve “terör örgütleri”ni sorumlu tuttu.

YÜZDE 42,9 CHP'YE OY VEREBİLİR

Türkiye geneli oy kullanacak halk ile olası bir seçimde sandığa gitmeyeceğini ifade edenlerin erken seçim durumunda “asla oy vermeyeceği parti” oranları karşılaştırıldığında, sandığa gitmeyeceğini ifade edenlerin CHP'ye oy verme oranları daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, AKP'ye ve MHP'ye oy vermeme oranları ise çok daha yüksek.

Araştırma sahibi Gezici’nin anket sonucuyla ilgili yaptığı değerlendirmeye göre, bu durum aslında sandığa gitmeyeceğini ifade edenlerin, sandığa gitmeye ikna ettirilmesi durumunda CHP'nin oy potansiyeline çok daha fazla katkı sağlayacağını açıkça göstermekte. Olası bir seçimde sandığa gitmeyeceğini, yani oy kullanmayacağını ifade eden halkın CHP'ye oy verebilme durumu ile, hayatında hiç CHP'ye oy verip vermediği arasındaki ilişki incelendiğinde “oy vermeyeceğini” ifade edip de “koşullar sağlanırsa CHP'ye oy verebilirim” diyenlerin yüzde 96,7'si zaten daha önce CHP'ye en az bir kere oy verdiğini ifade etti. “Sandığa gitmeyeceğim ama koşullar sağlanırsa oy verebilirim” diyenlerin yüzde 3,3'ü ise daha önce hiç CHP'ye oy vermediğini ifade etti. “Koşullar sağlansa da CHP'ye oy vermeyeceğini” ifade eden halkın yüzde 42,9'u daha önce CHP'ye oy verdiğini ifade etmiştir. Bu grubun çeşitli nedenlerle pişman olduğu söylenebilir, araştırılmalıdır. Bunun dışında ne şimdi, ne de daha önce CHP'ye oy vermeyen yüzde 57,1'lik grup ise ikna edilmesi zor olan grup olarak düşünülebilir.