Youtube ve Twitter’a girilemiyor

Dün geceden beri Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal ağlara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sabah saatlerinde Facebook'a erişim sağlandı ancak diğer siteler için sıkıntı devam ediyor.

Dün geceden beri Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal ağlara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sabah saatlerinde Facebook'a erişim sağlandı ancak diğer siteler için sıkıntı devam ediyor.

Türkiye Genelinde Sosyal Medya’ya erişim sıkıntıları baş gösterdi. En çok kullanılan sosyal medya mecraları olan Facebook, Youtube, Twitter’a dün geceden beri erişim sağlanamıyor. Yaşanan sıkıntının nereden kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, kısıtlamanın saat 23:30’dan itibaren başladığı belirtiliyor. Kısıtlama olup olmadığına yönelik resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar sosyal medyanın yanı sıra Google ve benzeri birçok siteye ulaşamadıklarını bildiriyor.

FACEBOOK AÇILDI AMA YOUTUBE VE TWITTER HÂLÂ KAPALI

Sabah saatlerinde facebook’a yönelik erişim sıkıntısı sona erdi. Ancak Youtube ve Twitter’a hâlâ erişim sağlanamıyor. Herkes “Facebook neden açılmıyor? Facebook’a ne oldu? Facebook erişim yasağı mı var? Youtube’a girilemiyor. Youtube neden açılmıyor? Twitter’a erişim yasağı mı var?” gibi soruları soruyor.