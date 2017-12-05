3. Dünya Savaşı senaryosu hala gündemde

Yaz aylarında Kuzey Kore yönetiminin kıtalararası balistik füze denemesi yapmasının ardından gerilen Washington-Pyongyang ilişkisine dair Rusya'dan bir açıklama geldi. Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Başkan Yardımcısı Igos Morgulov, "Kuzey Kore, ABD'yle doğrudan iletişime geçmek istiyor" dedi.

Kuzey Kore’yi ziyaret eden Rusya’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov açıklamalarda bulundu. RIA haber ajansında yer alan habere göre Morgulov, Kore Yarımadası’nda gerçek bir savaşın ucunda olduklarını söyledi.

Morgulov, “Kuzey Kore, nükleer programıyla ilgili olarak ABD’yle doğrudan diyalogda olmak istiyor. Çin ve Rusya’dan güvenlik garantisine ihtiyaçları duymadıklarını söylediler” dedi. Morgulov, Washington ve Pyongyang’ın gerçek bir savaş istemediğini söylerken böyle bir senaryonun hala masada mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Katina Adams, Trump yönetiminin diplomatik çözüm istediğini fakat Kuzey Kore’nin görüşmek istemediğini hareketleriyle belli ettiğini gösterdi” dedi.