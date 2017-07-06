AB ile ilişkiler: Nereden nereye…

15 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Parlamentosu 407'ye karşı 262 oyla Türkiye ile müzakerelerin başlaması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Avrupa Parlamentosu bugün tarihi bir karar alarak Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde bir karar verdi. Oylamaya 638 kişi katıldı. 477 kişi Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde oy kullandı. 64 parlamenter müzakerelerin devam etmesi yönünde ellerini kaldırdı.

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Bundan 13 yıl önce ise tarih yaprakları 15 Aralık 2004 tarihini gösterdiğinde aynı parlamento 407’ye karşı 262 oy ile AB’ye Türkiye ile gecikmeden müzakerelere başlaması yönünde tavsiye kararı almıştı.

‘Özel statü' önergesi 227 oya karşın 451 oyla ; ‘İmtiyazlı ortaklık' önergesi 259'a karşı 415 oyla; müzakerelerin açılmamasına yönelik önerge ise 175 oya karşı 486 oyla reddedilmişti. Müzakerelerin başlaması için Ermeni soykırımının kabul edilmesini ön şart olarak dile getiren önerge 103'e karşılık 551 oyla reddedilmişti. Ancak AP'nin 1987 ve 2002 yıllarında sözde soykırımın tanınmasına yönelik kararına atıfta bulunulmuştu.