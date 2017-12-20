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Bu bebek tam 26 yaşında

ABD'nin Tennessee kentinde yaşayan Tina Gibson, 25 Kasım'da bir doğum gerçekleştirdi ve dünyaya sağlıklı bir bebek geldi. Emma Wren Gibson isimli bebek birçoklarının tahmin edeceği gibi 1.5 aylık bir bebek değil, zira kendisi aslında 24 yaşında...

21:5420 Aralık 2017
Haberler Dünya
Bu bebek tam 26 yaşında
ABD'nin Tennessee kentinde yaşayan Tina Gibson, 25 Kasım'da bir doğum gerçekleştirdi ve dünyaya sağlıklı bir bebek geldi. Emma Wren Gibson isimli bebek birçoklarının tahmin edeceği gibi 1.5 aylık bir bebek değil, zira kendisi aslında 24 yaşında...

ABD’de mucizevi bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir çift 14 Ekim 1992’de embriyonun yapay ortamda döllenmesi ve dondurulmasına karar verdi. Bundan tam 26 yıl sonra ise Tenneessee’de yaşayan Benjamin Gibson ve Tina Gibson çifti kriyoprezervasyon yöntemiyle dondurulan embriyoyu kullanmaya karar verdi. Mart ayında Tina Gibson’ın rahmine yerleştirilen embriyo başarılı bir doğumla hayata geçtiğimiz ay merhaba dedi.

bebek

Embriyo dondurulduğunda henüz 18 aylık olan Tina’nın eşi Benjamin, “Emma bence küçük bir mucize. 26 yaşında olan birisi için harika görünüyor” diye espri yaptı.

Mutlu çift, Amerikan basınına "Hepimiz 20'li yaşlardayız" esprisi yaptı.

Mutlu çift, Amerikan basınına “Hepimiz 20’li yaşlardayız” esprisi yaptı.

ABD Ulusal Embriyo Bağış Merkezi tarafından yapılan açıklamada embriyonun en uzun süre doğumla sonuçlanan embriyo olduğunu duyurdu. Embriyonun nakil sürecini yöneten Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Jeffrey Keenan çiftin mutluluğunun her şeye değdiğini söyledi.

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