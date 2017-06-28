Bu cihaz laptop yasağını bitirecek

ABD'nin dünyada tartışma yaratan dizüstü bilgisayar yasağını ortadan kaldıracak bir teknoloji üzerinde çalışıldığı açıklandı. ABD'deki iki havalimanında kullanımına başlanan bu cihazın yasağı sonlandırması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından imza attığı en tartışmalı kararlardan biri olan uçaklarda dizüstü bilgisayar yasağında yeni bir gelişme yaşandı. Geçen Mart ayında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeden yapılan uçuşlarda ‘kabinde elektronik cihaz yasağı' başlatılmıştı. Yolcular dizüstü bilgisayar, tablet gibi cep telefonundan büyük cihazları, içlerine “patlayıcı yerleştirilebileceği” için kabine alamıyordu.

Soruna çözüm için yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni bir röntgen cihazı ile mevcut tarayıcıların tespit edemediği, elektronik cihaz içine konulabilen patlayıcılar tespit edilebiliyor.

ABD'de havalimanlarındaki güvenliği sağlayan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), “CT” olarak adlandırılan ve tomografi cihazı gibi çalışan yeni nesil röntgen cihazlarının testlerine başladı. ABD'de Phoenix ve Boston Havalimanları'na konulan sistemlerde yolcuların yanlarındaki elektronik cihazlar taranıyor. Üç boyutlu olarak görüntü veren bu cihazlar, elektronik aletlerin içlerine gizlenen ve riske sahip maddelerin kısa sürede bulunmasını sağlıyor.

TSA yetkilileri benzer teknolojiye sahip cihazları uçak altına verilen kargonun kontrol edildiği belirterek yolcuların kontrol edildiği noktalara konulan yeni nesil röntgen cihazlar ile denemelerin başlatıldığını açıkladı. ABD'li güvenlik uzmanları, testlerin tamamlanmasının ardından bu cihazın kullanıldığı havalimanlarında yasağın tekrar ele alınabileceği ve ilerleyen dönemde kaldırılabileceğini belirtti.