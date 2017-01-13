Çıplak kadın polis arabasını çaldı!

ABD'de kimsenin aklına gelmeyeceği bir hırsızlık olayı yaşandı. Gördüğü kadına yardım etmek isteyen şerif yardımcısının arabası çalındı. Çalan kişi ise yardıma muhtaç gibi sokakta çıplak dolaşan o kadındı...

ABD'de kimsenin aklına gelmeyeceği bir hırsızlık olayı yaşandı. Gördüğü kadına yardım etmek isteyen şerif yardımcısının arabası çalındı. Çalan kişi ise yardıma muhtaç gibi sokakta çıplak dolaşan o kadındı...

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Gila Bend kentinde bir kadın, çıplak bir şekilde şerif yardımcısının pikap kamyonetine yaklaştı. Şerif yardımcısına, tecavüze uğradığını ama iyi olduğunu söyleyen kadına yardım etmek isteyen adam neye uğradığını şaşırdı.

Sonradan isminin Lisa Luna olduğu belirtilen kadın, ona battaniye bulmak için arabadan uzaklaşan şerif yardımcısının yokluğundan faydalanarak aracın sürücü koltuğuna oturdu. Durumu fark eden şerif yardımcısı ise kapıyı açıp kadını durdurmaya kalksa da iş işten geçmişti.

Arabası çalındıktan sonra yere düşen şerif yardımcısına benzin istasyonunda bulunan birisi yardım etti ve onu arabasına aldı.Yaklaşık 110 kilometrelik kovalamacanın sonunda Luna yakalandı. İşte o görüntüler…

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