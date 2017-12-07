Erdoğan: Çok kritik dönemlerden geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina ziyaretinde Yunanistan’la işbirliği ile ilgili, “Şu anda enerjide atabileceğimiz önemli adımlar var, çünkü Türkiye bu noktada gerçekten bir halk durumunda. Bir taraftan TANAP, TAP, öbür taraftan Türk Akım Projesi, bütün bunlar bölgede artık doğal gazın hem ısınmada, hem özellikle sanayide, teknolojide nelere altyapı oluşturabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da onuruna verilen yemekte konuşma yaptı. Hedeflerinin geleceği farklı inşa etmek olduğunu bildiren Erdoğan, “Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi çok kritik dönemlerden geçtiğimiz, bölgede ciddi sıkıntıları yaşadığımız bir dönemde dayanışmamızın çok daha büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Bizim artık siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, turizm, bütün bu alanlarda işbirliğimiz önem ifade ediyor” şeklinde konuştu.

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Erdoğan, Yunanistan'da yatırımları olan Türk vatandaşlarıyla zaman zaman görüştüğünü ve düşüncelerini aldığını belirterek “Şu anda gerek Yunanistan'ın yatırımcılar, gerek bizim yatırımcılarımız el ele vermek suretiyle veya karşılıklı olarak atacakları adımlarla, hatta üçüncü ülkelerde yapacakları yatırımlarla her iki ülke de kazan-kazan esasına göre geleceği çok daha farklı inşa eder. Şu anda enerjide atabileceğimiz önemli adımlar var, çünkü Türkiye bu noktada gerçekten bir halk durumunda. Bir taraftan TANAP, TAP, öbür taraftan Türk Akım Projesi, bütün bunlar bölgede artık doğal gazın hem ısınmada, hem özellikle sanayide, teknolojide nelere altyapı oluşturabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

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Yunanistan'a, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Erdoğan, “Tabii geleceği inşa noktasında da atacağımız adımlarda her zaman beraber olduğumuzu, özellikle de terörle mücadeledeki dayanışmamızı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu konudaki dayanışmamızı çok çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı. ANKA