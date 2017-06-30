Erdoğan’ın Trump’la görüşmesi tamamlandı

Geçtiğimiz ay Washington ziyaretinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 40 dakika süren telefon görüşmesi tamamlandı.

Görüşmede ikilinin Suriye'de devam eden çatışmalar, Rakka operasyonu, Katar krizi ve ABD Türkiye ilişkilerini ele alması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme esnasında özellikle Amerikan yönetiminin PYD/YPG'ye verdiği silah desteği konusundaki rahatsızlığı ve kaygılarını dile getirmesi bekleniyor. Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu hafta Brüksel'e giderken uçakta gazetecilere Rakka operasyonundan sonra da YPG'ye silah temin etmeye devam edeceklerini söylemesi Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını daha da arttırmıştı.

Erdoğan’ın bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı.

Detaylar az sonra…